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MoneyHero：首季貸款申請增近7成　若疫情持續料破產人數急升

金融經濟 21:47 2020/04/14

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MoneyHero料，若疫情未有好轉，申請債務重組或破產的市民將於第3季浮現。

新冠肺炎嚴重影響經濟，不少港人除了面對失業風險，中小企亦因周轉不靈急需資金。金融產品平台MoneyHero表示，今年首季經網站申請的貸款宗數按年急增65%，按季增28%。單計3月份，申請貸款宗數按月增71%。

MoneyHero預計，今年第二季市場對「短期」及「特快貸款」的需求將會上升，而財困人士由於可借貸取得臨時現金流，故申請破產人數不會於第二季急增。

倘若下半年疫情尚未見好轉，經濟轉差的影響將於第三季浮現，預計申請債務重組或破產的市民將會顯著上升。同時，銀行業亦會因應壞帳及全球經濟風險，而上調貸款息率。

特低利率、零息貸款計劃或徵其他費用　

此外，平台檢閱市面33個熱門貸款計劃，當中17項來自銀行，其餘來自財務公司。平台發現，多間銀行及財務機構均強調在齊備文件的情況下可進行「特快批核」。當中，雖然財務公司貸款發放及還款途徑更高彈性，但貸款的條款透明度低。而且，計劃標榜「特低利率」、「零息」的貸款計劃，更有機會收取手續費或行政費，最終實際金額與利息相若。

MoneyHero提醒，申請人應留意手續費計算方式及參考「實質年利率」表，而非單考慮利息及利率。平台又建議，政府可考慮成立專責部門或機關，有系統地監察貸款機構的銷售行為及經營手法，同時訂立資料披露的準則。

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責任編輯：謝卓榮

失業 經濟 金融 銀行 借貸 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情

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