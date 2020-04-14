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【口罩供應】港產口罩Pasión 15日起網上開賣　每盒100元（附預訂連結）​​​​​​​

商業 20:39 2020/04/14

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新冠肺炎疫情持續，市民繼續頻頻「撲口罩」。港產口罩 Pasión 宣布將於明日（15日）起在網上開賣口罩，每盒100元。

【口罩供應】縱橫遊售「PIP Health 呼吸快適」兒童口罩　PFE、BFE及VFE>99%

Pasión今日（14日）於Facebook表示，連日來與零售商積極準備口罩開售細節，可是於限聚令的防疫措施下，發覺零售方面難以操作，於是建立了一個臨時的網購平台出售口罩。首日將會有500盒口罩可供大家購買，每盒100元，每人每日上限兩盒。而網購時段由4月15日起每日早上9時正開始登記，至限聚令結束為止，名額有限，售完即止。至於零售方面，限聚令過後就可直接到店購買。

Pasión生產的為三層不織布口罩 ，通過SGS測試， PFE及 BFE ≥ 95%，每盒有50片，為獨立包裝。訂購表格網址為https://forms.gle/DUmkRgs7EDGBarTe7，成功訂購人士會收到專人whatsapp聯絡通知。取貨方式包括順豐快遞（加 30元運費）及到荃灣西辦公室自取。

【口罩供應】HKmask可重用口罩連濾芯98元　男女童裝今日接受預訂（附預訂連結）

【口罩供應】星之子研「光觸媒環保口罩」　可重用50次抗菌達99.6%

責任編輯：蘇穎琪

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