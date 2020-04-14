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【齊心抗疫】FindDoc與GOGOVAN合作推出新冠肺炎視像問診及檢測速遞服務

科技 21:00 2020/04/14

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醫療資訊平台FindDoc聯同GOGOVAN合作，為私家診所和市民推出視像問診及檢測容器上門速遞服務，期望能加快診斷流程，同時免卻社交接觸，減低社區傳播風險。

隨著新冠肺炎疫情的出現，保持衛生和健康生活習慣便成為普羅大眾最關注的議題。為協助分擔公營醫療的壓力，配合政府的上門收取樣本速遞服務，醫療資訊平台FindDoc聯同GOGOVAN合作，為私家診所和市民推出視像問診及檢測容器上門速遞服務，期望能加快診斷流程，同時免卻社交接觸，減低社區傳播風險。

【齊心抗疫】AT&T支持全美醫護　提供3個月免費FirstNet服務

自新冠肺炎疫情爆發以來，FindDoc一直與各方醫療專家合作，為市民提供專業的防疫資訊，並與不同的私家診所合作，提供網上問診服務。用家足不出戶安坐家中，都可完成整個求診及深喉唾液樣本送檢程序，並得到專業的醫療意見。即日起，FindDoc將透過GOGOVAN與政府合作上門收取病毒檢測樣本速遞服務的經驗，為市民提供一個更安全、可靠和低風險的篩查及檢測流程。

是次由FindDoc與GOGOVAN 提供的視像問診及檢測容器上門速遞服務，流程相當簡單。私家醫生只需透過FindDoc視像問診服務對用戶進行初步新冠肺炎篩查，並轉介高風險用戶進行2019冠狀病毒檢測。及後，GOGOVAN就會將收集深喉唾液樣本的容器送到用戶家中，用戶根據指示自行收集深喉唾液樣本。最後，再由GOGOVAN到達府上收回深喉唾液樣本，並送往衛生署轄下指定化驗所進行化驗。

【新冠肺炎】FindDoc設註冊護士視像評估病徵　推抗疫資訊助Fact-check

【附連結】免費抗疫保障點登記？下載Pulse App簡單幾步獲保障

整套服務劃一收費為港幣850元，費用已包括視像問診、檢測容器及深喉唾液樣本的收集和運送。

責任編輯：施雯雯

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