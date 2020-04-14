阿里健康早過阿里巴巴入恒指？

▲ 阿里巴巴納入恒指，市場早有預期，不過阿里健康可納入恒指？話題則比較新鮮。

阿里巴巴 （09988） 股價再挑戰200元關口，市值4.2萬億元；阿里健康 （00241） 股價16.1元，市值1944億元，兩家同系公司，哪一間股份最先可入恒指，還是可一齊染藍？

【阿里健康股價】阿里健康什麼葫蘆賣什麼藥 市值可比銀娛長和？

恒生指數公司1月發布諮詢文件，同股不同權公司及第二上市公司應否被納入恒生指數的選股範圍，諮詢3月13日已截止，預期5月宣布結果。

投資界已預期阿里巴巴可獲納入恒指，預期將以在港存託的44億股計算，市值已達8600億元，至於多少納入恒指，還待恒指公司公布流通系數。

▲ 馬雲2014年入主阿里健康，其後股份炒升至14.32元便回吐，現時阿里健康有概念當炒，股價比當日更高。

阿里健康股價由年初的9元，累升79%至16.1元，市值急漲至1944億元，以恒指歷來的千億元門檻計，已足夠有餘，不過，納入恒指的重要因素，是流通市值。

據恒指公司資料，阿里健康流通市值約625億元，在整體港股的流通市值排名中，排第45位，高於吉利 （00175） 、中石油 （00857） 、中信 （00267） 、新世界 （00017） 、神華 （01088） 、恒地 （00012） 、恒安 （01044） 、交行 （03328） 、長建 （01038） 、恒隆 （00101） 、旺旺 （00151） 、九置 （01997） 、信置 （00083） 、聯通 （00762） 、瑞聲 （02018） 及太古 （00019） 等16隻藍籌。

不僅流通市值高，而且成交量亦高，阿里健康周二成交達8.1億元，今年以來日均成交5.4億元，較另一隻藍籌股太古的日均成交1.4億元，多出2.9倍。

在恒指成份股中，同系股份均可納入的，均為本地首富股份為主，滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 亦算一例，若阿里同系獲納入，亦打開恒指新局面。

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編輯：譚志偉