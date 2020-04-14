【美股戰報】多個板塊造好　VIX恐慌指數自3月首降至40

美股三大指數高開近2%，道指升411點，升幅達1.76%，報23,802；標指升47點，升1.72%，報2,809；納指則升151.43點，升幅為1.85％，報8,343點。

美股業績期開鑼，率先公布業績的金融銀行股普遍上漲，摩根大通（JPMorgan Chase，美︰JPM）升3.03%，報101.11美元；富國銀行（Wells Fargo，美：WFC）升2.37%，報32.14美元；美國銀行（Bank of America，美︰BAC）升2.07%，報24.4美元、花旗（Citigroup，美︰C）升1.21%，報47.3美元等。

汽車板塊升勢強勁，特斯拉（Tesla，美︰TSLA）升9.77%；通用汽車（美︰GM）升2.69%；福特（Ford Motor，美︰F）升3.16%、及快意佳士拿（Fiat Chrysler，美︰FCAU）升4.78%。

疫情爆發以來一直疲軟的航空股亦升逾2%，波音（BA）升2.69%，美國航空集團（AAL）升7.44%，美國聯合航空（ UAL）升9.85%，達美航空（DAL）升7%。



美股5大科網股FAANG，Facebook（FB）升1.66%；蘋果（AAPL）升3.41%、亞馬遜（AMZN）升2.25%、Netflix（NFLX）升1.09%及Alphabet（GOOGL） 升2.03%。

VIX恐慌指數自3月初以來首次跌破40，跌幅為7%。

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