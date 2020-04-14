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【美股戰報】業績遜預期　銀行股倒跌

環球政經 23:56 2020/04/14

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美股開市早段較近期低點反彈超過20%，進入技術性牛市，道指一度升逾600點。目前三大指數升幅收窄，道指升425點，升幅達1.82%，報23,815；標指升59點，升2.16%，報2,821；納指則升239點，升幅為2.93％，報8,432點。

開市時一度升約2%的金融銀行股轉跌，因業績不及市場預期，摩根大通（JPM）跌3%；富國銀行（美：WFC）跌4.64%。其他銀行股同跌，美國銀行（美︰BAC）跌2.34%、花旗（美︰C）跌逾5%。

醫藥股造好，美國醫療保健用品巨企強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）強生首季盈利增近55%，表現勝市場預期，升4.3%；大型藥廠輝瑞（PFE）升2.79%。大型科網股如蘋果公司（AAPL）、亞馬遜（AMZN）分別升4.17%和3.76%。

新型肺炎疫情對美國經濟造成嚴重衝擊，國際貨幣基金組織（IMF）發布最新一期世界經濟展望，預計全球經濟今年將急劇收縮3%，美國今年GDP下降5.9%。美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示總統特朗普約在未來一、兩天內公布關於重新開放經濟活動的聲明。包括疫情重災區紐約州在內的7個州份正研究訂立重啟經濟計劃，此前亦有官員透露特朗普目標是在5月1日重啟經濟。

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