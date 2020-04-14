  • 21°C
香港時間 : 2020414日 (二) 21:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

首置客豪擲1,357萬元　購大圍名城4房單位

股樓投資 20:51 2020/04/14

分享：

疫情下市場減價盤增，準買家趁機入市，最近有不少為首置客買樓個案，當中更屢錄樓價過千萬的成交。大圍名城日前錄得一宗二手成交，一個低層4房單位獲首置客以1,357萬元承接。

美聯物業高級營業經理麥兆洪表示，名城二期3座低層NB室，實用面積約958平方呎，間隔為4房套連工人房間隔，向北望市景。陳國浩稱，買家為區內首置客，心儀上址間隔闊落實用，加上鄰近港鐵站，交通便利，睇樓2次火速決定承接。原業主年初開價約1,400萬元放盤，議價後終以1,357萬元成交，折合實用呎價約14,165元。原業主於2011年3月以約910.6萬元購入上址，轉手帳面獲利約446.4萬元，期內物業升值約49%。

事實上，為壓抑「炒風」，港府於2016年11月將住宅物業印花稅稅率由原來累進稅率，劃一至樓價的15%，惟首置或換樓人士則可豁免。由於新、舊稅款差距巨大，部份人士各出奇謀避稅，其中一個方式就是「回復」首置客身份，如將物業轉讓予近親，自己再以首置客身份。

市場不時錄得名人以首置身份入市個案，如紀惠集團行政總裁湯文亮去年6月斥近7,000萬元，以首置名義購入大潭老牌豪宅屋苑陽明山莊一個單位，只須繳295萬元印花稅。及至2月份，市傳指藝人龔嘉欣以935萬元購入將軍澳維景灣畔1座高層C室，實用面積504方呎，據知她亦以首置身分入市，只需付樓價3.75%印花稅。

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

 

撰文 : 陳詠妍

首次置業 豪宅 放盤 名城

上一篇文章

【美股戰報】業績期開鑼　美股期指開市前升近2％

下一篇文章

【名人沽貨】莫華倫家族868萬沽加多近山　8年賺112萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
噴霧消毒劑好方便？K. Kwong：冇必要唔好用
【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應
【口罩抽籤】網民批港視口罩無鐵線　王維基親自現身回應
長情業主狂減550萬元沽畢架山花園 低市價8%
長情業主狂減550萬元沽畢架山花園 低市價8%
【星級理財】任達華：住細啲唔緊要　做人最緊要保住個頂！
【星級理財】任達華：住細啲唔緊要　做人最緊要保住個頂！
【港產口罩大比拼】HKTVmall Vs C.A. Mask Vs Oxyair Mask HK
【港產口罩大比拼】HKTVmall Vs C.A. Mask Vs Oxyair Mask HK
愛的家口罩　今下午3時起接受預訂
愛的家口罩　今下午3時起接受預訂