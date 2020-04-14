首置客豪擲1,357萬元　購大圍名城4房單位

疫情下市場減價盤增，準買家趁機入市，最近有不少為首置客買樓個案，當中更屢錄樓價過千萬的成交。大圍名城日前錄得一宗二手成交，一個低層4房單位獲首置客以1,357萬元承接。

美聯物業高級營業經理麥兆洪表示，名城二期3座低層NB室，實用面積約958平方呎，間隔為4房套連工人房間隔，向北望市景。陳國浩稱，買家為區內首置客，心儀上址間隔闊落實用，加上鄰近港鐵站，交通便利，睇樓2次火速決定承接。原業主年初開價約1,400萬元放盤，議價後終以1,357萬元成交，折合實用呎價約14,165元。原業主於2011年3月以約910.6萬元購入上址，轉手帳面獲利約446.4萬元，期內物業升值約49%。

事實上，為壓抑「炒風」，港府於2016年11月將住宅物業印花稅稅率由原來累進稅率，劃一至樓價的15%，惟首置或換樓人士則可豁免。由於新、舊稅款差距巨大，部份人士各出奇謀避稅，其中一個方式就是「回復」首置客身份，如將物業轉讓予近親，自己再以首置客身份。

市場不時錄得名人以首置身份入市個案，如紀惠集團行政總裁湯文亮去年6月斥近7,000萬元，以首置名義購入大潭老牌豪宅屋苑陽明山莊一個單位，只須繳295萬元印花稅。及至2月份，市傳指藝人龔嘉欣以935萬元購入將軍澳維景灣畔1座高層C室，實用面積504方呎，據知她亦以首置身分入市，只需付樓價3.75%印花稅。

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