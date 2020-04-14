Razer聯乘Pokemon推出hammerhead真無線藍牙耳機

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繼之前聯名Pokemon推出比卡超款鍵盤及滑鼠後，Razer順勢再度合作將產品延伸到自己旗下的Hammerhead真無線耳機，實行以可愛風格吸引一眾Pokemon粉絲。
比卡超別注版Hammerhead將耳機顏色變成亮黃色，兩側觸控區原本是印有Razer的標誌，則換成比卡超背影圖案。而最特別的就是精靈球形的充電盒，側面可以繫上手帶，中間位置設有LED顯示剩餘電量。
這款別注版的Hammerhead真無線藍牙耳機和標準版一樣，採用13mm發聲單元，具備IPX4等級防水規格、支援藍牙5.0。耳機電力續航時間可達3小時，配合充電盒使用則可長達15小時。另外亦有支援60ms低延遲的遊戲使用模式，並特別將開機、連線、電量等操作提示音換成PIKA PIKA的動畫音效。
目前，Razer別注版Hammerhead真無線藍牙耳機僅確定會在中國地區率先推出，預計將於 4月16日起開始於天貓對外發售，建議售價為899元人民幣（約港幣989元）。
責任編輯：施雯雯
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