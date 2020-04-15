【新股IPO】康方生物孖展287億　智中暗盤倍升帳面賺2160元

▲ 智中今日掛牌，昨暗盤倍升。

生物科技股再次帶旺新股市場，今年第2隻未有盈利的生科股康方生物 （新上市編號︰09926） 昨首日公開招股反應熱烈，孖展認購金額錄287億元，超額認購錄110倍，市場消息指，國際配售已錄超額認購。

同日招股的馬來西亞樓宇建造承包商Rimbaco則尚未足額。暗盤方面，本地外牆工程分包商智中國際 （06063） 升逾一倍，不計手續費，一手（8,000股），帳面賺2,160元。

信誠證券聯席董事張智威表示，受到上月底掛牌的諾誠健華 （09969） 股價造好帶動下，投資者對生物科技股有信心，故康方生物認購反應非常熱烈。他指出，諾誠健華掛牌當日市況跌逾1,000點，惟股價反而倒升，公司首周股價更累升近3成。他預計，康方生物認購潮火熱，料認購最少50手才穩獲一手，又料短期內升幅達4成。

綜合多間券商數據顯示，康方生物首日招股錄287億元孖展認購，錄110倍超額認購，當中80億來自耀才證券、70億來自信誠證券、66億來自輝立證券、60億來自富途證券。Rimbaco則錄215萬元孖展認購，尚未足額。

耀才及信誠券商指，同期2隻新股招股，加上生物科技股一貫受投資者歡迎，分別預留100億及140億元孖展認購額度。

康方生物科技主要專注於腫瘤學、免疫學和其他治療領域。集團現時正研發創新抗體藥物涉及20多個藥物開發項目，其中12個抗體處於臨床階段。

據初步招股書顯示，集團去年全年虧損擴大至3.46億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為1.54億元。去年收入按年增至7,088萬元，2018年收入283萬元。

另外，馬來西亞光學產品零售商MOG （01942） 、大健康及生活相關產品供應商滿貫集團 （03390） 及本地外牆工程分包商智中國際今日掛牌，昨暗盤以智中國際升幅最大，在多個暗盤交易場升逾一倍，不計手續費，一手（8,000股），帳面賺2,160元。於耀才暗盤市場，MOG收報0.79元較招股價1元低21%；滿貫收報1.32元，較招股價1.49元跌11.4%。

此外，市場消息指，四川內房開發商領地控股計劃集資1億至2億美元（約7.75億至15.5億港元），建銀國際為保薦人。

據初步招股文件顯示，公司主要專注於住宅及商業物業的開發和銷售，其物業銷售佔公司總收入逾成。截至去年底，公司純利按年增29.4%至5.44億元人民幣；收入按年增67.6%至75.68億元人民幣。

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責任編輯：謝卓榮