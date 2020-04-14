【第二輪防疫抗疫基金】餐飲集團：無MPF兼職佔一半　實際工資補貼不足

▲ 港府公布第二輪防疫抗疫基金詳情，澳創集團總監Terrance認為，「保就業」計劃幫助不大，旗下食肆的兼職員工數目佔一半，但兼職員工低於指定薪金不用供MPF，令實際工資補貼不足。（資料圖片）

港府今日（14日）公布第二輪防疫抗疫基金詳情，其中「保就業」計劃助港企支付員工一半薪金，每名員工每月上限9000元，工資補貼可選1、2或3月計算，員工總數不可少於3月份。澳創集團總監Terrance認為，計劃幫助不大，旗下食肆的兼職員工數目佔一半，但兼職員工低於指定薪金不用供MPF，令實際工資補貼不足。

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二選一資助如何選？

他表示，不清楚3月份員工總數是以3月的全職員工，或是3月已供MPF的員工來計算。「3月有兩個新全職員工，但未開始供MPF，不知計不計？」

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他又指，餐飲業除了有「保就業」計劃外，亦有額外一次過資助，按處所面積大小，由25萬元至220萬元不等，最少8成資助額用以支付僱員薪酬，由於兩個計劃不能同時申請，正考慮申請哪個計劃。

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責任編輯：朱悅瀅

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