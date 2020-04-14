【第二輪防疫抗疫基金】工總冀簡化「保就業」計劃申請手續　及早落實執行

▲ 工總表示，希望政府盡量簡化計劃的申請手續，以最簡單、最直接的方法處理審批工作，好讓本地企業早日受惠。（資料圖片）

政府今日（14日）就第二輪防疫抗疫基金中「保就業」計劃公佈詳情。香港工業總會表示歡迎，並欣見特區政府聆聽業界聲音，迅速回應業界訴求。

810億元的「保就業」計劃中，將會向僱主提供工資補貼，每名員工每月上限9000元，選擇指定月份申請是1月、2月或3月薪酬，不可以選擇４月或５月份；而僱員總數目則以今年3月為標準，不能夠低於今年3月總數。

【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼工資上限9,000元 一文看清商會業界有何看法？

工總表示，希望政府盡量簡化計劃的申請手續，以最簡單、最直接的方法處理審批工作，好讓本地企業早日受惠；亦冀望本港企業能夠善用政府這次史無前例的支援措施，與僱員共度時艱，避免裁員。

工總希望相關法案可順利於星期五（17日）立法會的財委會通過，及早落實執行。同時，期望香港各界能夠同舟共濟，讓社會能夠重回正軌，振興工商業發展。

【第二輪防疫抗疫基金】放寬中小企融資擔保計劃 貸款額上升上市公司也可申請（附比較表）

【第二輪防疫抗疫基金】政府推800億保就業計劃 中小企：幫到手「吊命」

責任編輯：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l