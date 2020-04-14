滙豐控股（00005）取消派息，許多人感到失望。不過，對一般人來說，少收一些股息應該不會使自己陷入財政困難。但是，有一些人買滙豐的錢不是來自自己的口袋，而是向銀行借的。他們向銀行借錢所付的利息，低於滙豐所發的股息，因此他們認為借錢來買滙豐是「無本生利」。膽子大的，除了向銀行借錢外，還向證券行借「孖展」再一次放大購買力，「無本生利」再加槓桿。

這下子，虧得慘了，滙豐不派息再加上股價大跌，如何還錢？



過去4年，滙豐派息的確很穩定，如果50以元買1股滙豐，每年收4元股息，股息率高達8厘，高於銀行借貸成本，因此引來一批以為可以「無本生利」的小股民，很不幸，這些小股民全是很基層的小股民，這一回，不但虧損巨大，更面對無力還錢的困境。

過去，我們也聽過有人玩槓桿式累計期權（Accumulators）也虧得很慘，有人以槓桿形式買高息債券也一樣虧得很慘。幸好，這些人都是有錢人，虧了只是買個教訓，不會破產。

無論如何，借錢投資一定有風險。但是，絕大部分的人一生最成功的投資，往往是借錢買自住物業，或者是借錢買來收租的物業。經過許多年之後，還清了按押貸款，也省下許多年的租金。或者，許多年的按揭供款都是由租客付的， 自己的投入就只有開始時的首期付款，從這個角度來看，以槓桿形式買樓，又的確是許多人一生最成功的借貸。



實際上，全世界所有的富豪起家時都是靠借貸的，以別人的錢來賺錢，賺錢的速度才能加快。問題只是借錢投資之後，投資的項目是處於順境或逆境。

此外，更重要的是，處於逆境中，借錢的人是否能維持健康的現金流？不違約？不會無力還錢？

舉個例，當年玩Accumulators的人，如果手上仍有一定的現金，槓桿式的Accumulators一點也不可怕，只要付現金接下股票就行了，許多年之後，當年低價接的股票，很可能變成賺錢的股票。

比較之下，買樓的借貸算是比較安全的，只要自己永遠保持每月準時還錢，樓價下跌一般上不是大問題，銀行一般上，不會要求每月準時付還分期付款的人提前償還借貸。當然，商業機構的物業投資，的確會面對較大的Call Loan壓力，一般自住的私人住宅不會面對Call Loan壓力。2003年，香港樓價下跌七成，許許多多持有自住物業的人都安全度過，理由是這些人在當年每月都能準時付還按揭的分期付款。

本文節錄於651期《iMoney Wealth》置業安居。