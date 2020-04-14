全球手遊App首季下載逾130億次　用戶支出達1294億元　騰訊遊戲獲最多用戶課金

▲ 新冠肺炎疫情持續下，全球手遊下載量超過130億次，按季增加30%。

手遊行業在新冠肺炎疫情下迎來高峰。據美國App數據機構App Annie披露，2020年首季，全球遊戲App下載量超過130億次，按季增長30%；手遊支出超過167億美元（約1294億港元），按季增長5%。該機構發布全球熱門遊戲榜單中，騰訊（00700）旗下《和平精英》及《王者榮耀》包攬用戶支出排名的冠亞軍，月活躍用戶則分別排第三、四。

另外，騰訊《PUBG MOBILE》亦取得不俗成績，月活躍用戶排榜首，用戶支出升2位至第九，惟下載量跌2位至第5。

上述排名均基於Google Play及iOS綜合數據。

下載量方面，在Google Play的遊戲下載量今年第一季達到100億次，按年增長25%，印度和巴西是遊戲下載量最大的市場。iOS的遊戲下載量達30億次，按年增長25%，中國和美國為最大的市場。

從用戶支方面，iOS用戶遊戲支出近90億美元（698億港元），中國為主要貢獻市場；Google Play用戶遊戲指出約77億美元（597億港元），美、日、韓為主要貢獻市場。

完美世界率報喜 首季遊戲業務淨利潤最少增6成

遊戲發行商普遍受惠於疫情，內地遊戲電競商完美世界（深：002624）則率先報捷。截至3月31日止，公司預計首季，淨利為5.9億至6.4億元（人民幣，下同），同比增長20.4%至30.7%。

公司遊戲業務快速增長，預期淨利潤按年增長60%至70%，主要受惠於《誅仙手游》、《完美世界》手游、《神鵰俠侶2》手游及《新笑傲江湖》手遊良好表現，以及《CS:GO》、《誅仙》等端遊產品的業績貢獻。

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記者：陳華