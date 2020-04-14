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【美股業績】摩通淨利息收入驚喜 開市升2.6%

環球經濟金融 21:37 2020/04/14

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摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）公布上季業績，淨利息收入按年持平，為145億美元，勝預期的140億美元。雖整體盈利收入失望，但淨利息收入理想，股價向好，開市升幅擴大，升2.6%。

摩根大通上季每股盈利按年暴跌71%至0.78美元，遠遜預期的1.84美元，是2013年以來最弱；收入按年跌3%至290.7億美元，遜預期的295.5美元。

【美股脫熊？】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌

疫情衝擊料今年第2季見真章，但摩通展望未見太悲觀，預期期內淨利息收入137億美元，勝預期的136億美元。全年淨利息收入預測，由570億美元以上，降至555億美元。

另外，集團貸款損失撥備按年增加68億美元至83億美元。摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，未來出現嚴重衰退機會頗高，但集團資本及流動性充裕。

【美股業績】強生逆市增派息 市前急彈3%

【美股一周】業績期開鑼 大型銀行率先放榜（附日程表）

摩根大通業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 290.7億 -3% 295.5億
盈利（美元） 28.7億 -69%
每股盈利（美元） 0.78 -71% 1.84

記者：林建忠

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美股 經濟 美國 每股盈利 遜於預期 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）

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【美股業績】強生逆市增派息 開市升4%

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