Sophos發現逾30個iOS敲詐程式　合共騙取約港幣3.4億元

▲ Sophos研究發現，蘋果的官方App Store有逾三十個iOS Fleeceware，而據市場上公開的數據顯示，這些程式已有接近三百六十萬宗下載，並成功騙取合共 4,500萬美元（約港幣3.4億元）。

網絡安全廠商Sophos的全球威脅情報與數據科學團隊SophosLabs發表最新研究報告，揭示蘋果設備的用家成為了不良份子的目標，誘使他們以超出正常的價錢支付應用程式月費。該類程式統稱為「Fleeceware」，雖然這類型的App不同於一般的的惡意程式，會對用戶的私隱造成威脅，但就會藉著漏洞及用家的粗心大意從中騙取金錢。

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Sophos研究發現，蘋果的官方App Store有逾三十個iOS Fleeceware，而據市場上公開的數據顯示，這些程式已有接近三百六十萬宗下載，並成功騙取合共 4,500萬美元（約港幣3.4億元）。此類Fleeceware敲詐程式的種類繁多，包括圖片編輯器、星座/算命/掌相程式、QR碼/條碼掃描器、臉部濾鏡程式等，當中有些更會收取高達9.99美元月費（約港幣77元）或520美元（約港幣4,031元）年費。基本上這些「Fleeceware」程式碼與普通的Apps一樣，沒有暗藏盜取個人資料及私隱的風險，因此很容易就能騙過Google Play及Apple App Store平台的審查。

SophosLabs早在2019年9月於Google Play上首度發現這類敲詐程式，並稱之為Fleeceware。Google在接獲報告後已移取相關程式，但隨後又有更多新Fleeceware出現。SophosLabs高級安全研究員Jagadeesh Chandraiah強調，「Fleeceware程式本身並不是一種惡意程式，但涉及的絕對是一種不道德的行為。開發者以高明的手段騙取消費者的信心，繼而牟取暴利。手機用家可採取實際行動保護自己免受Fleeceware所害，包括取消訂用不必要的程式，以及在安裝任何程式前作出詳細考慮。 」

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報告建議，用戶應安裝由具聲譽開發者提供的手機App，或自己熟悉並經仔細審查過的程式。同時，用戶亦必須了解如何取消訂用，解除安裝並不等同取消訂用。

責任編輯：施雯雯

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