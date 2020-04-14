扮鬼嚇人不敢出街 印尼民間抗疫奇招

▲ 印尼村民扮鬼出動，嚇得村民不敢出門。

新冠肺炎疫情全球大流行，為遏止疫情蔓延，多國都實施封關措施，限制國民出門。有國家用手段強硬，如菲律賓將違者槍斃，有國家憑創意突圍，印尼村落的義工憑一招，便把村民嚇得不敢出門。

【菲律賓疫情】農民遭槍斃 因不戴口罩兼追斬醫護

【印尼疫情】禁口罩出口 2大馬人走私口罩被逐

印尼中爪哇省一條村落的街道上，有兩個被裹屍布的人，一動不動坐在長凳上，看著瘆人。原來是村落義工的創意奇招，將自己打扮成「pocong」，是當地民間傳說中，常在墓地出沒的幽靈，上面扎著裹屍布，頭和腳都打結，手腳被裹在其中，旨在嚇怕村民，等他們乖乖留在家中。

發起這次活動年輕義工Anjar Pancaningtyas表示，希望用與眾不同的方法，令居民居家抗疫，加上「pocong」令人毛骨悚然，具有威懾作用，「自從我們扮pocong設路障以來，村莊的人更少出門了。」

【美國疫情】福西：倘早實施居家令 可拯救更多人

【新冠肺炎】印尼小島建醫院隔離患者 曾為難民營

自4月初以來，義工們每隔幾天就會扮鬼出動，但隨著社交媒體的關注，措施很快就適得其反，反令更多人出門來一窺「pocong」的風采。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）周一宣布疫情是一場全國性災難，他於3月31日宣布全國緊急狀態，該國衛生部與地區領導人合作以實施社會疏離措施，禁止外國人進入或過境該國，以及最近出國旅行的印尼公民要求自我隔離連續14天。

【美國疫情】不搶口罩搶染髮劑 髮廊關門下自己動手

【美國疫情】搶購200萬槍械自救 創FBI新記錄

【新冠肺炎】emoji都中招 2021年將無新表情

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l