【俄羅斯疫情】莫斯科人出街要申報 每周可出2次

▲ 莫斯科加強限制措施，要求民眾外出前要事先向政府申報，向民眾發放二維碼的數碼許可證，民眾外出如屬個人原因，每周可每周出門2次。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，俄羅斯的疫情更急速升溫，確診病例於不足一周内翻倍，而莫斯科更是俄羅斯疫情的重災區。莫斯科加強限制措施，要求民眾外出前要事先向政府申報出門路綫，當局審核通過後向民眾發放二維碼的數碼許可證，民眾方可外出。民眾外出如屬個人原因，每周可獲2個單日内使用的許可證。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，俄羅斯周一（13日）的新冠肺炎確診病例增至18,328宗，較4月8日的8,700多宗，增超過1倍。另外，首都莫斯科更成爲俄羅斯疫情震央，有11,513人確診，佔全國確診人數超過60%。

莫斯科公布新限制措施，要求該市14歲或以上的民眾如要出門，要先在政府網站註冊或下載官方手機應用程式，向政府事先申報出門路綫及目的。當局審核通過後，會向民眾發放電子二維碼許可證，每個二維碼有效期為一天。

有關規定將於周三（15日）強制生效，一開始僅限於要乘搭公共交通工具的人士，但其後會逐步擴大限制。

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警方將要求外出民眾出示二維碼及進行掃描檢查，民眾如私自外出或亂報資料將被罰款。民眾如為個人原因外出，每周可獲發兩次二維碼，出門工作則可獲無限制通行證。

但俄羅斯反對派不滿措施，指措施要求民眾於政府官方網站註冊時，提交稅務資料、車牌號碼及身份證號碼，又要披露出門路綫，將侵犯民眾私隱。莫斯科市長辦公室表示，自我隔離期結束後將刪除所有數據。

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