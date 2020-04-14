【在家工作】移動設備用量增　保安漏洞更易見

網絡技術不斷改良，企業網絡保安攻防戰的主戰場，已由傳統電腦網絡逐漸遷移至流動網絡上。智能手機用戶數目持續增長，流動設備保安問題更已成為業界關注的重點。事實上，企業每年花費龐大資源在建構網絡保安系統上。不過，要達到最佳效果，我們深信需要：人力、流程以及科技三管齊下，才能預防來自網絡的威脅。



正所謂：「道高一尺，魔高一丈」，儘管系統供應商所提供的資訊保安方案如何滴水不漏，不法之徒總會侍機進行破壞。最近就有報告指出，用戶本身的疏忽行為，往往導致資訊保安系統出現漏洞。就以網絡釣魚為例，當中只有17%的用戶會向企業資訊科技保安部門或公司內的IT部門報告。可見人為因素對流動網絡管理及保安的影響尤甚。



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人為因素影響保安效能

近年自攜設備「BYOD」大行其道，企業讓員工自由使用私人設備登入公司網絡系統工作，缺乏有效監管亦會令不法之徒有機可乘。因此，企業必需提升員工對資訊保安的認識，才有助減低因為人為疏忽而導致的保安風險。



近年因為資訊保安漏洞而出現的損失有增無減，據資訊數據外洩水平指數（Breach Level Index ）顯示，每年有超過600萬個人資料紀錄丟失；另外，據來自澳洲的資訊保安專家Troy Hunt在網上發表的結果指出，有超過7億7千3百萬個電郵地址及密碼曾被無故公開；再加上由2009年至2018年在香港出現的保安事故亦向上翻了十倍，情況使人憂慮。



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考慮第三方保護

因此，無論是企業用戶抑或是個人用戶，都必需提高保安意識，又或者適當採用第三方的保安方案，才可有效提升企業及流動網絡的系統安全。另外，在部署流動資訊保安方案時，除需注意人為因素外，科技與流程缺一不可。現時由電訊供應商推出的流動保安方案，可透過人工智能自動在人性與技術之間取得平衡：兼且懂得定期自動提醒用戶所出現的入侵風險。



在技術層面上，則可提供24小時全天候自動端點保安。這樣，系統被網絡入侵的風險將會大大降低，用戶一方面可毋須擔心系統被網絡入侵，同時又可專心處理旗下業務，對於缺乏時間管理流動網絡保安的企業而言，可謂一舉兩得。至於企業如何透過科技及流程改善提升保安效果，容後再談。