【復工復產】奧地利放寬封關 小店率先恢復營業

▲ 奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）上周宣布將逐步取消封城、出門限制。從

新冠肺炎疫情全球大流行，世界多國都實施封關及封城措施，以遏止疫情蔓延。雖然意大利、法國等過決定延長封城期限，但最近歐洲整體疫情已漸趨穩定，奧地利率先考慮放寬封城措施，讓國民出街喘口氣。

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奧地利是首批隨意大利實施封關及封城的歐洲國家，4月初更規定前往超市、藥房的市民必須戴口罩；至今確診累計1.4萬宗病例和368人死亡。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）上周宣布，將逐步取消封城及出門限制。

從周一開始，面積少於400平方米的商店、五金店可重新開放；較大的商店、購物中心和美髮店則於5月1日重新開放；如疫情沒有進一步惡化，餐廳和酒店可能於5月中旬重新開放。

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除奧地利外，波蘭和西班牙亦宣布逐步復工復產，惟世界衛生組織（WHO）警告，現時放寬相關隔離措施未免言之尚早，又提醒病毒的傳播力和殺傷力驚人，且部分康復者身上未發現抗體。南韓更有中招人士二次感染，放寬隔離措施時，不容掉以輕心。

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