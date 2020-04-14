新冠Vs沙士對樓市影響

最近全世界都受到新冠肺炎病毒的影響，香港當然不會例外，好彩香港亦早有準備，雖然在抗疫方面不十分完美，但受傷程度好過很多歐美國家，不過，在經濟方面，病毒對世界影響一視同仁，不少國家要封關封城，阻止病毒入侵或者擴散。



不少人問筆者，新冠病毒對香港經濟以至樓市有何影響，相比2003年沙士，新冠抑或沙士的影響比較大，當年香港在沙士後急速復原，今次新冠疫情會不會好似當日沙士一樣急速復原，抑或要等一段長時間，甚至永遠不會回復原狀。

很多人以為，當年沙士是壓冧樓市的最後一根稻草！筆者有不同意見，反而認為沙士是當年樓市回升的催化劑，香港樓市在2008年亞洲金融風暴開始，在跌多漲少的情況下，到了2003年沙士前，整體樓價已經下跌了超過六成。

沙士出現，樓市的確曾經急速下降，但在沙士期間，整體樓價亦只不過下跌了7%，大家千萬別少看這7%，因為跌勢太急，吸引不少投資者入市，樓價反而喘定。

過了一段不太長時間，樓市仍然平穩上升，用家才放膽入市，到那時候，可以講樓市大局已定，但當年購買力仍然疲弱，樓市即使上升但仍然是不太急速。

如果沒有沙士，筆者認為樓市仍然以陰乾式下跌，最後只能夠在低位徘徊，所以，說沙士是樓市上升的催化劑，而非壓冧樓市最後一根稻草亦有理據。



今次新冠病毒對樓市影響與沙士不同，真的有可能是壓冧樓市最後一根稻草，原因是在沙士之後，樓市在大漲小回的情況下連升多年，近幾年已經超出一般市民的負擔能力，但樓價仍然沒有大幅下跌，即使在社運以及新冠疫情夾擊之下，亦只不過下跌不足10%。

不過，不但成交量不多，而且大多數都是比較優質物業，造成一個樓市沒有大跌假像，但隨着優質樓盤被消化，以後的成交價就會反映比較劣質的樓宇，估計樓價亦會下跌，但仍然未至於是壓冧樓市最後一根稻草，因為香港的購買力仍然驚人，即使政府不撤辣招，但如果業主願意減少少價，成交量必定會飈升。

大家亦不能掉以輕心，如果疫情持續，香港仍然要封關封城，壓冧樓市並不是一根稻草，而是一碌棍，大家不可以輕視。

本文節錄於651期《iMoney Wealth》鑑古知今。