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特朗普不信科學 抗疫旗手噁忍救國（訂戶專享）

環球社會熱點 08:08 2020/04/15

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特朗普轉發呼籲解僱白宮衛生顧問福西帖文，向福西施壓威脅之意相當明顯。

美國新冠疫情之嚴重，已達戰爭級別，死亡人數全球最多，紐約變成人間煉獄，這與美國政府的疏忽脫不了關係。作為美國這次抗疫旗手的醫學權威福西透露，早在2月已建議封鎖隔離，但特朗普聽完當無到，拖到3月中才出手。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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