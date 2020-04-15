特朗普不信科學 抗疫旗手噁忍救國（訂戶專享） 環球社會熱點 08:08 2020/04/15 分享： ▲ 特朗普轉發呼籲解僱白宮衛生顧問福西帖文，向福西施壓威脅之意相當明顯。 美國新冠疫情之嚴重，已達戰爭級別，死亡人數全球最多，紐約變成人間煉獄，這與美國政府的疏忽脫不了關係。作為美國這次抗疫旗手的醫學權威福西透露，早在2月已建議封鎖隔離，但特朗普聽完當無到，拖到3月中才出手。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 最新專欄文章 更多 【世衛捱轟分析】特朗普或棄世衛另起爐灶 全球化響喪鐘 2020/04/11 【世衛捱轟分析】特朗普或棄世衛另起爐灶 全球化響喪鐘 蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享） 2020/04/11 蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享） 【拜登出線分析】拜登勝不敢驕 防範變希拉莉二世（訂戶專享） 2020/04/09 【拜登出線分析】拜登勝不敢驕 防範變希拉莉二世（訂戶專享） 【拜登出線分析】桑德斯無法團結民主黨 談何挑戰特朗普 2020/04/09 【拜登出線分析】桑德斯無法團結民主黨 談何挑戰特朗普 疫情 政治 傳染病 特朗普 醫生 美國 白宮 Twitter 冠狀病毒 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入