【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國

▲ 特朗普轉發呼籲解僱白宮衛生顧問福西帖文,向福西施壓威脅之意相當明顯。

美國新冠疫情之嚴重,已達戰爭級別,死亡人數全球最多,紐約變成人間煉獄,這與美國政府的疏忽脫不了關係。作為美國這次抗疫旗手的醫學權威福西透露,早在2月已建議封鎖隔離,但特朗普聽完當無到,拖到3月中才出手。

權威有碗話碗,收「被辭職」威脅

陰謀論有市場,迎合支持者口味

專家壓力下收歛,不再非黑即白

醫學權威有碗話碗,反收「被辭職」威脅

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Dr. Anthony Fauci)早前受訪時表示,若早些封鎖,很可能不用死這麼多人。

平心而論,早前已因言論太真太嚇人而收到死亡恐嚇的福西,不過是「有碗話碗,有碟話碟」,盡一個科學家的本分,卻因而「得罪」總統。

【美國疫情】福西:倘早實施居家令 可拯救更多人

【美國疫情】美抗疫專家收死亡恐嚇 社交隔離辣招推手

福西的訪問播出後,特朗普(Donald Trump)旋即在Twitter轉發黨友一條附帶「#FireFauci」hastag、要求解僱福西的帖文。由於他早已試過於Twitter宣布炒人,難怪帖文一出,即被解讀成為除掉福西試水溫。

雖然白宮其後立即表態,特朗普無意辭退福西,但記者見到特朗普時,仍瘋狂追問他為何轉推帖文。

特朗普當然扮作甚麼都不知道,強調自己喜歡福西,但總不會所有人都喜歡福西,世間亦不可能任何人喜歡任何人。(I like him. Not everyone’s happy with Anthony. Not everybody is happy with everybody.)

新冠疫情肆虐,加上正值大選年,如此明目張膽,威脅炒掉重要衛生官員,更是美國一位對抗新冠肺炎疫情最獲信任的醫學權威,難道不怕惹來非議?

據Business Insider及SurveyMonkey公布的民調,以5分為滿分,福西抗疫表現的平均分高達3.96,為一眾美國官員中最高,更有多達44%受訪者將他列為功勞最大的官員;相反,特朗普的平均分只得2.48,為官員中最低。

事實上,特朗普對支持者心理拿捏精準,強硬態度不但不會失分,分分鐘反過來鞏固支持。

【美國疫情】5月可解除封鎖?華府官員也質疑

【美國疫情】美媒揭特朗普為復工復產想群體免疫 遭專家警告作罷

▲ 福西(Dr. Anthony Fauci)透露早在2月便建議封鎖隔離,但意見不獲接納。

陰謀論有市場,迎合支持者口味

美國處理疫情手法絕不完美,有很多改善空間,尤其早於1月限制中國人及外國人入境之後,整個2月沒有進一步限制行動,弄至疫情失控,民望理應插水,但特朗普的核心支持者,已去到近乎盲目的地步,其支持度穩站於約40%。

美國人明明被疫情弄得焦頭爛額 ,這麼多人死去,有支持者稱擔心80歲的母親,又憂生意捱不下去,卻繼續袒護特朗普,稱他不是神,無法預知疫倩,已盡量做得最好。

更有支持者高呼,特朗普已經做得非常好,原因是每天都在電視見到總統,召開記者會詳細交待疫情。

Fox News不夠忠誠?特朗普轉投極右新歡

美媒:特朗普以世衛撥款作籌碼 換安插更多美國人

特朗普死忠,通常是右翼傳媒的忠實觀眾。他們不少人都相信陰謀論,其中一個非常流行的陰謀論,就是:

「新冠肺炎只是流感類似的病毒,無疑會造成人命傷亡,卻非甚麼致命病毒。地方政府勒令店舖關門,加上左翼傳媒大肆渲染病毒的可怕,只是為了摧毀美國經濟的手段,旨在令特朗普今年底無法勝出大選連任。」

特朗普近期大力吹捧的極右傳媒OAN,主持會在每集節目結尾稱:「即使我是錯的,我也是對的。」這種與特朗普如出一轍,死不認錯的態度,原來可以好吸引。

【美國疫情】不信特朗普?多州自訂復工復市計劃

【美國疫情】哮喘藥鎮靜劑也短缺 太依賴國外供應

官員壓力下收歛,不再非黑即白

對特朗普等右翼政客來說,事實不是最重要,他們從來不需要專業分析,他們要的是「合用」的分析、「合用」的科學事實、「合用」的數據。

傳媒最近踢爆情報部門1月已交齊報告,就疫情示警,但特朗普居然當耳邊風。換作是其他事情,或可以過到骨,但當涉及醫療衛生,馬上搞出大頭佛,畢竟病毒無情。

當美國的總統是特朗普,做他的幕僚,便不能不顧特朗普意見,調整說法(Tune down)。細看美國衛生官員言論,近期口風顯然有所收斂,不再堅持科學精神,不再非黑即白,多了灰色地帶。

【美股脫熊?】美股恐未雨過天青 按往績量度8月有終極一跌

【疫情衝擊】世衞警告勿過早鬆懈 特朗普批世衞耽誤及早控疫機會

最佳例子就是福西,他其後再次受訪時,已改稱自己用了錯誤字眼來形容總統的應對行動,並指特朗普當日是第一時間接受自己的封城建議。福西的言論,等同將之前「封城不夠早」的錯誤攬上身,一切全因他這個專家太遲建議之過,與總統無關。

有共和黨議員早已質疑,福西只顧疫情而不顧經濟死活,但何以這位面對如此無理批評,並遭右翼人士窮追猛打的醫學權威,仍然委曲求存,死撐捱下去呢?

這次真是「離開比留下容易」,福西或考慮過自己一旦辭職,特朗普說不定委任理念接近而輕視科學,支持全面解封的親信,恐怕後患無窮。

港人會否覺得這件發生於美國,以業餘凌駕專業的荒唐事,竟有耳熟能詳的感覺呢?

【美國疫情】特朗普希望 復活節教堂逼滿人

【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品