【美國疫情分析】特朗普不信科學 抗疫旗手啞忍救國

▲ 特朗普轉發呼籲解僱白宮衛生顧問福西帖文，向福西施壓威脅之意相當明顯。

美國新冠疫情之嚴重，已達戰爭級別，死亡人數全球最多，紐約變成人間煉獄，這與美國政府的疏忽脫不了關係。作為美國這次抗疫旗手的醫學權威福西透露，早在2月已建議封鎖隔離，但特朗普聽完當無到，拖到3月中才出手。

權威有碗話碗，收「被辭職」威脅

陰謀論有市場，迎合支持者口味

專家壓力下收歛，不再非黑即白

醫學權威有碗話碗，反收「被辭職」威脅

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Dr. Anthony Fauci）早前受訪時表示，若早些封鎖，很可能不用死這麼多人。

平心而論，早前已因言論太真太嚇人而收到死亡恐嚇的福西，不過是「有碗話碗，有碟話碟」，盡一個科學家的本分，卻因而「得罪」總統。

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福西的訪問播出後，特朗普（Donald Trump）旋即在Twitter轉發黨友一條附帶「#FireFauci」hastag、要求解僱福西的帖文。由於他早已試過於Twitter宣布炒人，難怪帖文一出，即被解讀成為除掉福西試水溫。

雖然白宮其後立即表態，特朗普無意辭退福西，但記者見到特朗普時，仍瘋狂追問他為何轉推帖文。

特朗普當然扮作甚麼都不知道，強調自己喜歡福西，但總不會所有人都喜歡福西，世間亦不可能任何人喜歡任何人。（I like him. Not everyone’s happy with Anthony. Not everybody is happy with everybody.）

新冠疫情肆虐，加上正值大選年，如此明目張膽，威脅炒掉重要衛生官員，更是美國一位對抗新冠肺炎疫情最獲信任的醫學權威，難道不怕惹來非議？

據Business Insider及SurveyMonkey公布的民調，以5分為滿分，福西抗疫表現的平均分高達3.96，為一眾美國官員中最高，更有多達44%受訪者將他列為功勞最大的官員；相反，特朗普的平均分只得2.48，為官員中最低。

事實上，特朗普對支持者心理拿捏精準，強硬態度不但不會失分，分分鐘反過來鞏固支持。

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▲ 福西（Dr. Anthony Fauci）透露早在2月便建議封鎖隔離，但意見不獲接納。

陰謀論有市場，迎合支持者口味

美國處理疫情手法絕不完美，有很多改善空間，尤其早於1月限制中國人及外國人入境之後，整個2月沒有進一步限制行動，弄至疫情失控，民望理應插水，但特朗普的核心支持者，已去到近乎盲目的地步，其支持度穩站於約40%。

美國人明明被疫情弄得焦頭爛額 ，這麼多人死去，有支持者稱擔心80歲的母親，又憂生意捱不下去，卻繼續袒護特朗普，稱他不是神，無法預知疫倩，已盡量做得最好。

更有支持者高呼，特朗普已經做得非常好，原因是每天都在電視見到總統，召開記者會詳細交待疫情。

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特朗普死忠，通常是右翼傳媒的忠實觀眾。他們不少人都相信陰謀論，其中一個非常流行的陰謀論，就是：

「新冠肺炎只是流感類似的病毒，無疑會造成人命傷亡，卻非甚麼致命病毒。地方政府勒令店舖關門，加上左翼傳媒大肆渲染病毒的可怕，只是為了摧毀美國經濟的手段，旨在令特朗普今年底無法勝出大選連任。」

特朗普近期大力吹捧的極右傳媒OAN，主持會在每集節目結尾稱：「即使我是錯的，我也是對的。」這種與特朗普如出一轍，死不認錯的態度，原來可以好吸引。

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官員壓力下收歛，不再非黑即白

對特朗普等右翼政客來說，事實不是最重要，他們從來不需要專業分析，他們要的是「合用」的分析、「合用」的科學事實、「合用」的數據。

傳媒最近踢爆情報部門1月已交齊報告，就疫情示警，但特朗普居然當耳邊風。換作是其他事情，或可以過到骨，但當涉及醫療衛生，馬上搞出大頭佛，畢竟病毒無情。

當美國的總統是特朗普，做他的幕僚，便不能不顧特朗普意見，調整說法（Tune down）。細看美國衛生官員言論，近期口風顯然有所收斂，不再堅持科學精神，不再非黑即白，多了灰色地帶。

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最佳例子就是福西，他其後再次受訪時，已改稱自己用了錯誤字眼來形容總統的應對行動，並指特朗普當日是第一時間接受自己的封城建議。福西的言論，等同將之前「封城不夠早」的錯誤攬上身，一切全因他這個專家太遲建議之過，與總統無關。

有共和黨議員早已質疑，福西只顧疫情而不顧經濟死活，但何以這位面對如此無理批評，並遭右翼人士窮追猛打的醫學權威，仍然委曲求存，死撐捱下去呢？

這次真是「離開比留下容易」，福西或考慮過自己一旦辭職，特朗普說不定委任理念接近而輕視科學，支持全面解封的親信，恐怕後患無窮。

港人會否覺得這件發生於美國，以業餘凌駕專業的荒唐事，竟有耳熟能詳的感覺呢？

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