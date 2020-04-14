香港城市大學 - 校友成功故事系列 宣揚創科合作求互利共贏

傅承滔

‧香港城市大學電子及通訊工程學榮譽工學士

‧香港應用科技研究院技術市場暨策略夥伴總監

傅承滔在香港城市大學（城大）主修電子及通訊工程學，畢業後曾加入國際電子企業任職工程師，現為香港應用科技研究院（應科院）的技術市場暨策略夥伴總監，負責促進政府、業界、學界與科研機構的交流協作，推動本地創新科技發展，例如與城大合作的電機工程學聯合實驗室計劃，當中包括「直流電智慧大廈」的研究項目，以推廣直流電在香港的應用，達致節省電力及能源。

工程背景助解決難題

大學時期的傅承滔積極參與城大的培訓活動，其中「精英計劃」為他提供了專業的培訓，包括領導能力、演說技巧、職場溝通、個人品牌塑造等，其中最深刻的是一次在日本的考察活動，他說：「除了參加了世界博覽會之外，還參觀了先進的汽車及啤酒生產線，了解日本如何憑著人機自動化（Jidoka）技術在工業界領導全球，讓當時的我大開眼界，同時明白創新科技與人之間的互動對未來社會進步的重要性。」

傅承滔認為，在城大的最大得益是學會「自主學習」及明白到系統性思考的重要性，讓他時刻裝備自己，並懂得如何將錯綜複雜的難題拆解、分析及提供解決辦法，使他能在後來的不同工作崗位中大派用場。

為應科院發掘合作夥伴

2018年9月，傅承滔加入應科院擔任技術市場暨策略夥伴總監，他的首項任務為籌備年底舉辦的年度盛事「科創峰會」。他憶述：「由於峰會已逼在眉睫，我需要與團隊在短時間內敲定主題、擬定演講及小組討論內容，並與主禮嘉賓及講者們做好溝通，同時兼顧場地安排等事務，慶幸能在管理層及團隊成員的支持下圓滿舉行。」另外，他亦不時親力親為，在多個演講場合中分享應科院的各項大計，積極發掘更多具備不同長處的合作夥伴。

▲ 傅承滔經常參與不同演講，分享創新科技如何協助香港在未來發展成智慧城市。

以「直流電智慧大廈」項目為例，傅承滔預期是次與城大的合作，將為本地的直流電應用引入新思維：「受傳統技術所限，現時家用電源一般以交流電為主，惟應用於電視、電腦等以直流電操作的器材時，由於需外加變壓器，因此無可避免會影響其效能及造成電能消耗。若轉為直流電源供電，可節省多達一成耗電量。應科院將提供關鍵的電源轉換技術和相關設備例如超微型高速斷電器，並支持城大的各項技術研發。」

鼓勵年輕人投身創科行業

傅承滔於今年初曾應邀為城大數據科學學院擔任客席講師，讓同學在一節課內初步了解數據科學在不同行業的廣闊科技應用層面及實際操作，從而鼓勵他們及早為未來事業作規劃。他指出：「隨著創新科技的應用愈見廣泛，無論金融科技、智慧出行，以至醫療及護理等，均需要應用大量數據，因此對人才需求極為殷切。我希望透過分享自己的工作經驗，鼓勵師弟妹加入創科行業，應科院亦會提供實習機會，積極培養他們成為下一批生力軍。」

他更以近代著名心理學家Angela Duckworth提出的Grit概念，勉勵師弟妹以決心、熱誠、毅力和不屈精神，全程投入自己的興趣和工作，絕不輕言放棄。他說：「即使遇上挫敗，也要堅定地奮勇向前，謹記眼前的困難只是一時，只要跨過難關，將來成功時回頭一看，這些考驗便顯得微不足道了。」

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