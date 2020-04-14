  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 18:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】紐約教育部21教師病逝 學校長：痛苦消息

環球社會熱點 18:07 2020/04/14

分享：

【美國疫情】紐約教育部21教師病逝 學校長：痛苦的消息

美國紐約州疫情嚴重，紐約市教育部50名職員死於新冠肺炎，其中21人為教師。紐約市學校長發表聲明形容，是個「痛苦的消息」。教育部發言人指出，因社區傳播，衛生部不再確認個別病例，故未能確認與新冠肺炎有關。

美媒：特朗普以世衛撥款作籌碼 換安插更多美國人

【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大

紐約市學校長卡蘭薩（Richard Carranza）稱，每個死亡數字都代表一條生命，他們是學校或辦公室的成員，而死者親人所經歷的痛苦更是無法想像的。

重災區紐約市已有超過10.6萬人確診，6182人死亡。教育部職員的死亡由其家人確認，發言人巴博特（Miranda Barbot）稱，由於社區傳播，衛生部不再確認個別病例，故未能確認與新冠肺炎有關。

【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早

【美國疫情】何時復工復產？特朗普：由我話事 非州長

教育部除了失去教師，還有失去22名準專業人員、2名管理員工、1名指導顧問等。卡蘭薩指，將為任何有需要的學生和員工提供支援，包括以視像形式，提供心理支援。他續稱：

我們為這些人才流失感到悲痛，不會忘記每個人對我們教育部和每個家庭的影響。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）和州長科莫（Andrew Cuomo）一直在何時復課存分歧。白思豪上周六（11日）表示，市內的公立學校在本學年剩餘時間內停課；學生繼續網上學習。但科莫指，仍未有最終決定，要與其他州分協調。

【美國疫情】不信特朗普？多州自訂復工復市計劃

南韓選舉推疫情投票措施 隔離人士都有份

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

南韓選舉推疫情投票措施 隔離人士都有份
今日
南韓選舉推疫情投票措施 隔離人士都有份
前曼聯中場費蘭尼康復出院 需隔離兩周
今日
前曼聯中場費蘭尼康復出院 需隔離兩周
美媒：特朗普以世衛撥款作籌碼 換安插更多美國人
今日
美媒：特朗普以世衛撥款作籌碼 換安插更多美國人
【日本疫情】接連爆院內感染 東京有醫院近200人確診
今日
【日本疫情】接連爆院內感染 東京有醫院近200人確診
【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫
今日
【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫
疫情 傳染病 網上學習 學校 紐約州 紐約 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【復工復產】奧地利放寬封關 花園、小店率先開放

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

世衛：3種疫苗正臨床測試 中國進度最快
世衛：3種疫苗正臨床測試 中國進度最快
【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬
【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間18:00）
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂