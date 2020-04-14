【美國疫情】紐約教育部21教師病逝 學校長：痛苦消息

▲ 【美國疫情】紐約教育部21教師病逝 學校長：痛苦的消息

美國紐約州疫情嚴重，紐約市教育部50名職員死於新冠肺炎，其中21人為教師。紐約市學校長發表聲明形容，是個「痛苦的消息」。教育部發言人指出，因社區傳播，衛生部不再確認個別病例，故未能確認與新冠肺炎有關。

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紐約市學校長卡蘭薩（Richard Carranza）稱，每個死亡數字都代表一條生命，他們是學校或辦公室的成員，而死者親人所經歷的痛苦更是無法想像的。

重災區紐約市已有超過10.6萬人確診，6182人死亡。教育部職員的死亡由其家人確認，發言人巴博特（Miranda Barbot）稱，由於社區傳播，衛生部不再確認個別病例，故未能確認與新冠肺炎有關。

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教育部除了失去教師，還有失去22名準專業人員、2名管理員工、1名指導顧問等。卡蘭薩指，將為任何有需要的學生和員工提供支援，包括以視像形式，提供心理支援。他續稱：

我們為這些人才流失感到悲痛，不會忘記每個人對我們教育部和每個家庭的影響。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）和州長科莫（Andrew Cuomo）一直在何時復課存分歧。白思豪上周六（11日）表示，市內的公立學校在本學年剩餘時間內停課；學生繼續網上學習。但科莫指，仍未有最終決定，要與其他州分協調。

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