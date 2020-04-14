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南韓選舉推疫情投票措施 隔離人士都有份

環球社會熱點 17:54 2020/04/14

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南韓以前從未推遲選舉，今次撞上疫情，便實施特別措施，令選舉如期舉行。

全球大流行的新冠肺炎疫情持續，不少體壇活動、地方選舉都因此取消或延期，未知會否波及將於今年9月舉行的香港立法會選舉會。同在亞洲的南韓，卻無懼疫情，如常舉行選舉，如何將風險減至最低？香港或可偷思。

【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫

【抗疫有道】南韓官員：過百國家要求協助病毒檢測

南韓以前從未推遲選舉，今次撞上疫情，便實施特別措施，令選舉如期舉行。根據南韓國家選舉委員會數據，今次選舉有超過1100萬人（佔註冊選民的26.7％）要提前投票，以避開群眾。選民如票站投票前，都要在門口量體溫。任何體溫超過37.5攝氏度（99.5華氏度）的人都將必須在特別展台內投票。還將派出約20,000名工人採取額外措施。票站亦會進行定期消毒。

另外，政府在隔離中心內設立了特殊投票站，自我隔離人士亦可在下午6點後到附近公眾的投票站投票後將被允許離開房屋進行投票。

【南韓疫情】JYJ金在中謊稱受感染 政府：難以處罰

南韓抗疫經驗豐 只怕歐美醒覺太遲

美國有線新聞網（CNN）報道，當地選民支持繼續舉辦選舉，有選民指，疫情大流行下令投票變得更加重要，不擔心會受感染：

我不太擔心在投票站感染病毒，因我們會牢記與他人保持距離。就像冬天冰封的河流一樣，即使表面結冰，下面的水仍在流動。選舉也如此。

南韓傳授抗疫之道：檢測是死亡率低關鍵

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由於新冠疫情爆發，全球已有至少47個國家延遲選舉，其中包括斯里蘭卡、英國、法國和埃塞俄比亞等。美國和新西蘭等其他國家仍未決定是否繼續進行原定的投票。

【全球疫情數據】新增確診急回落 各國見頂未懶人包

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