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【在家工作】Zoom以外的選擇　Home Office會議取代軟件大集合

科技 17:52 2020/04/14

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其實除了Zoom，市場上也有很多另類免費或收費的視像通訊軟件工具提供。

隨著新冠肺炎全球大流行，各國政府都鼓勵市民避免不必要外出，留在家中工作及上課。視像會議、遙距工作及教學工具等程式，就成為疫情下的好幫手。不過，視像會議通訊程式Zoom近來就頻頻爆出安全性問題，開始有企業禁用該軟件，但其實除了Zoom，市場上也有很多另類免費或收費的視像通訊軟件工具提供。

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  1.  WhatsApp / Facebook Messenger

    大部分網絡社交軟件都有支援群組視像通話，例如：WhatsApp、Line、Facebook Messenger等。此類社交軟件支援一系列聊天功能，只要在開啟程式後「新增成員」就可以加入更多聯絡人進行群組通話。WhatsApp的所有群組通話都經端對端加密，無論在世界各地，通話在不同網路連線情況下都不會受阻，而且最多可供4人同時進行免費語音和視像通話，而Facebook Messenger則最多可容納6個用戶，並供最多50個用戶同時聆聽和透過聲音加入對話。

    WhatsApp的所有群組通話都經端對端加密，無論在世界各地，通話在不同網路連線情況下都不會受阻。（Whatsapp截圖）
  2. FaceTime

    如果全部人都使用蘋果和裝置的話，FaceTime視像通話是相當好用的視像通話渠道。FaceTime支援iOS 12.1.4或以上版本的MacOS，iOS和iPadOS設備，而群組 FaceTime支援最多32人，較舊的iOS裝置也可以語音參與者方式加入。

    Facebook Messenger最多可容納6個用戶，並供最多50個用戶同時聆聽和透過聲音加入對話。（Facebook Messenger截圖）
  3. Google Duo

    Google Duo同時支援語音和視像通話，一次可容納12人，並且可在移動設備，Web瀏覽器和Google的Nest Hub Max等智能顯示器上進行。
     
  4. Discord / Houseparty

    「Discord」和「Houseparty」是近期歐美地區熱門的社交應用程式。Discord用戶可以直接與其他10人實況遊戲，並可在視像通話與螢幕共享的功能下對親朋好友進行遊戲直播。而「Houseparty」則結合Zoom與FaceTime的視像聊天功能，最多可以舉辦8人線上聚會。只要用戶建立聊天室，就可以隨時邀請朋友參與線上派對。

    Discord用戶可以直接與其他10人實況遊戲，並可在視像通話與螢幕共享的功能下對親朋好友進行遊戲直播。（Discord截圖）
  5. Skype / Microsoft Teams

    Skype 可提供多平台支援，支援高達50人的視像通話，容許用戶共享畫面、畫面錄影等其他功能。而更專業的商業用戶，則可以升級使用每月美金5元（約港幣39元） 的Microsoft Teams，除了支援最多250人的會議外，更可以舉辦即時直播，最多可供10,000人參與，適合公司作周年大會或國際發布會之用。基本功能包括整合文字通話、視像通話以及微軟其他軟件包括Office 365進行協作。

    【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會

    Microsoft Teams除了支援最多250人的會議外，更可以舉辦即時直播，最多可供10,000人參與，適合公司作周年大會或國際發布會之用。（Microsoft Teams截圖）
  6. Jitsi / BigBlueButton

    Jitsi Meet提供許多會議常用的方便功能，在毋須安裝應用程式的情況下都仍能進行視像會議，並同時提供螢幕共享和螢幕遠端控制功能，用戶更可與親朋好友同步播放Youtube影片。而BigBlueButton則是教育工作者的一個選擇，除支援視像通話外，還可以進行民意調查，共享白板或螢幕，或將學生帶到分組討論室，以便他們可以就項目進行交流討論。該平台的API還支持Moodle，Schoology和SmartClass等線上教室，十分方便。

Jitsi Meet提供許多會議常用的方便功能，在毋須安裝應用程式的情況下都仍能進行視像會議，並同時提供螢幕共享和螢幕遠端控制功能。（Jitsi Meet截圖）

責任編輯：施雯雯

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