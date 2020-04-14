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美媒：特朗普以世衛撥款作籌碼 換安插更多美國人

環球社會熱點 16:56 2020/04/14

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美媒：特朗普以世衛撥款作籌碼 換安插更多美國人

美國總統特朗普（Donald Trump）指責世界衛生組織（WHO）在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情上，決策卻以中國作重心，表示考慮停止資助世衛。有美媒報道指，特朗普政府正討論以扣起向各個國際組織的撥款作籌碼，以換取更多美國人員進入各個組織。

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特朗普周一表示，料在今周內就向世衛撥款一事作決定。特朗普上周指「世衛以中國為中心」，錯過疫情處理時機。

特朗普曾揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為，稱美方或會考慮停止資助世衛。

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特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早

《華爾街日報》報道引述有白宮官員指，特朗普政府希望以扣起向各個國際組織的撥款作籌碼，以換取更多美國人員進入各個組織，從而阻止中國在全球影響力不斷增加。

美國國務院於2018年的報告指，世衛內只有大約3%的職位是由美國人擔任。

譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好

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報道又指，特朗普不會即時把世衛撥款與安插美方人員直接掛鉤，而他的短期目標是中斷國會對世衛的撥款。

報道指出，白宮管理及預算局已向特朗普提出，有幾個可繞過國會，扣起世衛經費的選項。

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