【停世衛撥款】美媒揭特朗普以此作籌碼 安插美國人

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月15日 時間09:00）
美國總統特朗普暫停向世界衛生組織（WHO）撥款。特朗普指摘世衛組織在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情上，決策卻以中國作重心。美媒報道揭露，特朗普政府暫停世衛組織撥款，其實打算以各個國際組織的撥款作籌碼，以換取更多美國人員進入各個國際組織。
特朗普周二（14日）宣佈，暫停美國向世界衛生組織撥款。特朗普指「世衛以中國為中心」，錯過疫情處理時機。
特朗普曾揚言會審視世衛拿了大筆美國資金、卻以中國為中心的作為，稱美方或會考慮停止資助世衛。
特朗普宣佈暫向撥款世衛前，《華爾街日報》報道引述白宮官員指，特朗普政府希望以扣起向各個國際組織的撥款作籌碼，以換取更多美國人員進入各個組織，從而阻止中國在全球影響力不斷增加。
美國國務院於2018年的報告指，世衛內只有大約3%的職位是由美國人擔任。
報道又指，特朗普不會即時把世衛撥款與安插美方人員直接掛鉤，而他的短期目標是中斷國會對世衛的撥款。
報道指出，白宮管理及預算局已向特朗普提出，有幾個可繞過國會，扣起世衛經費的選項。
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