【新冠肺炎】鰻魚迷福音？　MOS Burger再推蒲燒鰻魚產品

新冠肺炎疫情持續，不少餐廳推出外賣優惠或新產品，冀減低疫情帶來的影響。MOS Burger本月16日起，全綫MOS Burger及MOS Burger Express再度推出蒲燒鰻魚珍珠堡；MOS Café則推出期間限定的蒲燒鰻魚飯。

▲ MOS Burger及MOS Burger Express再度推出蒲燒鰻魚珍珠堡。（MOS Burger提供）

▲ MOS Café則推出期間限定的蒲燒鰻魚飯。（MOS Burger提供）

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MOS Buger由即日至本月30日，推出雙重抗疫優惠。新戶戶送Deliveroo用戶，經平台首3次下單，即可獲減20元優惠。不過，只有部份MOS Burger分店用，例如北角健威坊店、九龍灣淘大店、觀塘東廣場店、上水中心店等。

新界：

大埔超級城店、 沙田連城廣場店、 元朗千色匯店、屯門K-Point店、天水圍嘉湖店、荃灣荃新天地店、荃灣如心廣場店、葵涌KCC店、青衣長發廣場店、馬鞍山廣場店、上水中心店、寶琳新都城店、將軍澳東港城店、將軍澳廣場店

港島：

北角健威坊店、北角匯店、灣仔英皇集團中心店、康怡廣場店、上環338店、上環信德中心店

九龍：

旺角The Forest店、旺角MOKO店、黃大仙中心店、觀塘東廣場店、新蒲崗Mikiki店、樂富UNY店、九龍灣淘大店、大角咀奧海城店

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另外，只要出示有效而印有醫院管理局標誌的職員證，或醫管局應用程式上電子職員優惠界面，即可獲8折優惠。

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責任編輯：馬意文

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