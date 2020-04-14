▲ 【日本疫情】接連爆院內感染 東京有醫院近200人確診

日本疫情惡化，接連有醫院爆發集體感染，令不勝負荷的醫療系統百上加斤。其中，在重災區東京，中野江古田醫院累計92人確診感染新冠肺炎，台東區有醫院更有184宗確診。由於很多患者無症狀，網上問診、避免在醫院內有密切接觸顯得更重要。

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中野江古田醫院周日（12日）稱，院內爆發大規模感染。該院並非傳染病醫院，僅為普通醫院，也沒有接收新冠肺炎患者。該院於本月5日出現5名確診患者後，疫情迅速擴大至醫護，曾進出醫院的訪客亦有機會受感染。

另外，位於東京台東區的永守綜合醫院出現184宗確診病例，也不是傳染病醫院或接收新冠肺炎患者的醫院。有指，這或與在東京都內初期發生的飯聚感染群組有關。

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有院內受感染患者轉到慶應大學醫院接受治療，但因慶應大學醫院出現實習醫生集體感染事件，院內交叉感染進一步惡化。

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日媒報道，要有效阻止院內交叉感染，最基本的措施就是避免密切接觸。日本周一（13日）擴大網上問診對象，避免醫護與患者有「物理接觸」。

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九州出現20多名醫生受感染的大分醫療中心，被指員工共用的平板設備，是擴大院內疫情的原因。

重災區之一的大阪府也開始設置「發燒門診」，與普通門診不同的是，新門診僅接受出現發燒等症狀的疑似新冠肺者患者，防止民眾湧向當地大醫院，作明確分工、分流。

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