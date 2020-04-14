  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 17:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【日本疫情】接連爆院內感染 東京有醫院近200人確診

環球社會熱點 17:23 2020/04/14

分享：

【日本疫情】接連爆院內感染 東京有醫院近200人確診

日本疫情惡化，接連有醫院爆發集體感染，令不勝負荷的醫療系統百上加斤。其中，在重災區東京，中野江古田醫院累計92人確診感染新冠肺炎，台東區有醫院更有184宗確診。由於很多患者無症狀，網上問診、避免在醫院內有密切接觸顯得更重要。

【日本疫情】成田機場竟用紙皮作隔離床位 恐惹交叉感染

【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早

中野江古田醫院周日（12日）稱，院內爆發大規模感染。該院並非傳染病醫院，僅為普通醫院，也沒有接收新冠肺炎患者。該院於本月5日出現5名確診患者後，疫情迅速擴大至醫護，曾進出醫院的訪客亦有機會受感染。

另外，位於東京台東區的永守綜合醫院出現184宗確診病例，也不是傳染病醫院或接收新冠肺炎患者的醫院。有指，這或與在東京都內初期發生的飯聚感染群組有關。

【法國疫情】抗疫遠遜德國 馬克龍也霸氣盡失

有院內受感染患者轉到慶應大學醫院接受治療，但因慶應大學醫院出現實習醫生集體感染事件，院內交叉感染進一步惡化。

詳見：【日本疫情】18「笨蛋醫生」東京聚餐確診 日媒狠批

日媒報道，要有效阻止院內交叉感染，最基本的措施就是避免密切接觸。日本周一（13日）擴大網上問診對象，避免醫護與患者有「物理接觸」。

【歐洲疫情】每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

九州出現20多名醫生受感染的大分醫療中心，被指員工共用的平板設備，是擴大院內疫情的原因。

重災區之一的大阪府也開始設置「發燒門診」，與普通門診不同的是，新門診僅接受出現發燒等症狀的疑似新冠肺者患者，防止民眾湧向當地大醫院，作明確分工、分流。

【美國疫情】不信特朗普？多州自訂復工復市計劃

【英國疫情】現在才「或建議戴口罩」死亡逾1.1萬人

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫
今日
【南韓疫情】二次感染個案激增 世衛：康復者未必免疫
【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大
今日
【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大
印度街頭危險過醫院 醫護英雄反被圍毆
今日
印度街頭危險過醫院 醫護英雄反被圍毆
【英超復賽】英媒指6月6日重啟 復賽現曙光
今日
【英超復賽】英媒指6月6日重啟 復賽現曙光
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
今日
【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早
疫情 傳染病 醫生 大分 日本 九州 大阪 東京 發燒 新冠肺炎

下一篇文章

印度街頭危險過醫院 醫護英雄反被圍毆

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬
【美國疫情分佈圖】新增確診連降3日 紐約死亡破萬
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月14日 時間17:00）
世衛：3種疫苗正臨床測試 中國進度最快
世衛：3種疫苗正臨床測試 中國進度最快
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【日本疫情分佈圖】東京續成重災區 醫院疑集體感染
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【美國疫情】死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂
【疫情搶豬肉】最大豬肉商確診關美國廠房 糧食危機添憂