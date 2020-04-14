【阿里健康股價】阿里健康什麼葫蘆賣什麼藥　市值可比銀娛長和？

▲ 阿里健康市值超過1900億元，甚至媲美部分藍籌，為何該股屢獲投資者青睞？

阿里健康 （00241） 股價年初以來愈升愈有，年內已累升8成，新冠肺炎爆發，資金湧入互聯網醫療股份，該股最新市值達1944億元，已接近不少恒指藍籌股，包括市值2100億元的銀娛 （00027） 、市值約2200億的長和 （00001） ，也與內地科技股小米 （01810） 的2400億元相近。為何阿里健康屢受市場青睞，市場看中該股哪些特質？

阿里健康仍錄虧損

若比較阿里健康、銀娛、長和業績，可發現阿里健康營收、盈利能力均未達到長和、銀娛級別，阿里健康目前仍處於虧損，截至9月底上半財年虧損760萬元人民幣。不過值得注意是，阿里健康收入倍增，虧損也按年大幅收窄，均表明公司處於高成長性階段。

科網企業因其發展前景，往往獲市場予更高估值。參考內地外賣平台美團點評 （03690） 去年成功扭虧前，市值同樣超過千億，美團去年成功扭虧，但歷史市盈率達逾200倍。

互聯網+醫療成行業趨勢

市場憧憬阿里健康財政年度成功扭虧，但事實上，阿里健康的炒作更多是基於目前內地「互聯網+醫療」趨勢以及政策利好。新冠肺炎爆發以來，互聯網醫療重要性日益凸顯，阿里健康月初發表數據，3月22日至31日的十日間，其醫療健康類服務的交易量較3月12日至21日相比，大幅增長16倍，當中1995年後出生的年輕群體占消費比重最大。

內地政府疫情以來多次強調推動「互聯網+醫療」發展，並宣布將互聯網醫療納入醫保範圍，意味鼓勵更多人選用互聯網醫療服務。同時內地實行「醫藥分家」，處方外流，未來或會有更多消費者在網上購買處方藥。消費升級、醫藥概念、政策利好，均推升阿里健康股價。

背靠阿里巴巴生態

阿里健康除了營運天貓的醫藥平台，也與支付寶簽訂戰略合作協議，獨家營運支付寶醫療健康服務頻道。需留意，阿里旗下淘寶、天貓平台年度活躍消費者達6.4億，支付寶在全球的用戶已經超過12億。利用阿里巴巴生態，阿里健康將可比同業更輕易獲取用戶資源。

不過，投資者也需注意，阿里健康盈利前景仍不明朗，加上股價倍增後面臨獲利壓力，部署時應考慮相關因素。

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