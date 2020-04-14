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【全球大流行】科法斯料今年全球貿易額減4.3%　企業破產數增25%

商業 16:32 2020/04/14

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科法斯（coface）預計，新冠肺炎疫情致全球貿易額下滑4.3%，全球企業破產數更激增25%。(法新社圖片)

新冠肺炎疫情於全球大流行，不旦影響行業供應，亦打擊市場需求，殃及全球大多數行業。出口信用評級機構科法斯（coface）預計，今年全球經濟將萎縮1.3%，出現2009年以來的首次衰退。同時，疲情將致今年全球貿易額下滑，企業破產數更會激增。

【全球大流行】 WTO料今年全球貿易減32%　電子汽車產業影響最大

據科法斯今年首季度貿易風險報告指出，在當前環境下，企業嚴重依賴少數甚至單一國家為數不多的供應商，從根源上導致了其脆弱性；再者，疫情危機將長遠影響全球價值鏈的結構，故預測今年全球貿易額萎縮4.3%。因此，各國企業當務之急是增加供應來源，防止供應鏈斷裂。

新興經濟體最難過

報告又指，即使今年第三季度經濟活動逐漸復甦，且下半年疫情不會捲土重來，在最樂觀的估計下，企業信用風險依然居高不下，預計今年全球企業破產數激增25%。企業倒閉潮預計將波及美國和西歐各大經濟體，分別增加39%及18%。其中，在疫情爆發較嚴重的西歐國家中，如德國、法國、英國、意大利及西班牙，料企業倒閉數目分別增加 11%、15%、 33%、18%及22%。新興經濟體受創尤重，因控制疫情任務艱巨，油價節節下挫，資本流出量更比2008年翻兩番。

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責任編輯：蘇穎琪

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