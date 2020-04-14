【疫市營商】WeChat Pay HK推轉數快每週賞　轉賬送10元電子現金劵（附教學）

▲ WeChat Pay HK即日起至4月26日，推出「轉數快」每週賞活動，讓用戶安在家中使用轉賬服務，同時能獲取總值10元電子現金券。(WeChat Pay HK提供圖片)

轉賬給朋友都可以慳錢？流動支付平台WeChat Pay HK即日起至4月26日，推出「轉數快」每週賞活動，讓用戶安在家中使用轉賬服務，同時能獲取總值10元電子現金券。此外，WeChat Pay HK「轉數快」頁面亦進一步簡化升級，讓用戶憑藉幾個步驟即可完成轉賬過程，過數給朋友賺電子現金券。

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WeChat Pay HK用戶每週使用「轉數快」成功向朋友轉賬單筆滿50元後，即可領取消費滿10元減5元電子現金券一張，每位用戶每週最多可獲得一張，於活動期間合共可獲取電子現金券兩張。用戶可於全港所有接受WeChat Pay HK支付的商戶，單次消費滿10元時使用此現金券。

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要注意，用戶需使用「轉數快」向不同的收款人轉賬，方可取得第二張電子現金劵，而且電子現金券自領取日起計7天內有效。每次交易限用一張電子現金券，如用戶WeChat Pay HK「優惠券」內有多於1張電子現金券，WeChat Pay HK系統會先自動使用面值較高的電子現金券。

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責任編輯：朱悅瀅

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