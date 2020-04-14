▲ 創新科技配合優質服務 為客戶緊握市場機遇

位於九龍塘又一城的全新滙豐尚玉中心 (Photo caption)

一直以來，滙豐尚玉服務都會為客戶安排專屬的滙豐尚玉客戶總監（下稱客戶總監），提供貼心的個人財富管理方案服務。在疫情影響的這段日子，客戶總監要減少親身與客戶面對面傾談，但依然會善用雲端視像會議服務，與客戶進行遙距交流，再配合升級版「滙財智富服務」，繼續為客戶締造嶄新的服務體驗，協助客戶輕鬆理財，創造財富。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，滙豐尚玉服務推出的升級版「滙財智富服務」，具備「支持多項資產類別」、「建構多元化組合」、「智能風險分析」和「模擬情境分析技術」4大功能，配合「阿拉丁」財富平台（Aladdin Wealth），幫助客戶提供全面分析及風險評估，更有效平衡投資組合。

「滙財智富服務」昇級版覆蓋范圍包括股票、債券、外滙、單位信託基金、定期存款等多種資產類別，並可按市場區域、行業性質等分析資產分布，更全面及具體了解自己的投資組合狀況。此外，「智能風險分析」可因應目前的市場動態，為客戶的投資組合進行即時風險評估，同時根據客戶的可承受風險程度進行組合構建，以控制潛在風險。

環球市場風險增 模擬分析解憂慮

環球股市目前正面對多項挑戰，包括疫情持續發展、國際油價戰爭持不下，加上美國總統大選在即，預期未來的市況仍然多變，客戶既要做好風險管理，又要把握市場機遇，實在不容易。許認為「模擬情境分析技術」能夠因應未知的市場發展，為客戶作出前瞻與分析，「系統可將投資組合中的資產特性，融入當前的市場實況來定製模型，在預設的不同場景進行模擬分析及壓力測試。舉個例子，系統可模擬如果疫情持續多3個月，客戶目前的投資組合將要承受幾多風險，從而幫助客戶作出適當的資產配置調整，釋除客戶對市場遠景的憂慮。」



2020年是環球投資市場極富挑戰的一年，滙豐尚玉服務的專業客戶總監，將秉持專業分析與優質服務的精神，再配合頂級的投資分析工具，繼續協助客戶按自己的環球財富管理需要，調整投資策略、管理風險，以應付瞬息萬變的市場動向。

(特約)

