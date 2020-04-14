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【新冠肺炎】Andriod手機藉Google追蹤疫情　國產機除外

科技 16:15 2020/04/14

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Google打算發表一個框架（framework），容許華為、小米以及其他中國手機品牌，複製由Google及Apple開發的安全匿名跟踪系統，並自行決定是否使用。

Google與蘋果兩大死對頭早前破天荒宣布，聯手利用藍牙技術，開發一項新冠肺炎確診者的追蹤系統。開發目的是在發現確診者時，手機第一時間接獲警告信息，以抑制病毒傳播。Google表示，所有採用Android 6.0 Marshmallow版本以上作業系統的Android手機，皆可於Google Play中，使用並更新該追蹤系統。

【科技抗疫】蘋果Google聯手研發　手機藍牙追蹤肺炎病患者

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不過，由於中美貿易戰影響，華為新推出的手機皆無預載Google Play應用商店，即缺乏Google地圖、Facebook等熱門Apps，變相要開發自家作業系統「鴻蒙」。沒有了Google App，在中國的所有Android用家，以及華為的海外用家，豈不是無法使用疫情追蹤系統？

針對上述問題，Google打算發表一個框架（framework），容許華為、小米以及其他中國手機品牌，複製由Google及Apple開發的安全匿名跟踪系統，並自行決定是否使用。此外，蘋果、Google會於5月發布API，讓各國衛生部門的應用程式，可在Android與iOS裝置互通，並在iOS應用商店和Google Play供用家下載。

責任編輯：姚慧儀

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