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【全球大流行】台灣捐口罩　李顯龍夫人「Errr...」出風波

金融經濟 15:30 2020/04/14

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新加坡總理李顯龍夫人、淡馬錫（Temasek）行政總裁何晶（Ho Ching）11日在社交網站轉貼台灣捐口罩的新聞時，僅留「Errr...」回應，引發熱列討論。

台灣啟動「口罩外交」，向新加坡等國贈送口罩。新加坡總理李顯龍夫人、新加坡政府基金淡馬錫（Temasek）行政總裁何晶（Ho Ching）11日在社交網站轉貼有關新聞時，僅留「Errr...」回應，引發熱列討論，有網友批評她不領情。

何晶發文後，大批來自台灣等地的網民，隨即「洗版」式批評她不領情，又指新加坡如果拒絕台灣捐贈，大可以將口罩送回台灣。何晶其後修改帖文，表示對台灣及所有朋友都表示感謝，並稱所有人都是同住在一個世界，感謝所有伸出援手、提供建議、點明方向、盡力協助的人。至於有錯誤，她認為也應該原諒。她又表示，希望網民要克服偏見克服對疫情的恐懼，停止在網上的口水戰，並且提醒網民要保持距離、注意安全，但仍未平息眾怒。何晶之後再發文，感謝台灣骨朋友，兩度補鑊。

何晶曾是新加坡口罩廠新科工程的執行長，公司原本在台灣有兩條生產線，但據報台灣在1月24日禁止口罩出口後，口罩無法運回新加坡。何晶亦曾在社交網站貼文指，由於台灣當局禁止口罩出口，公司把兩條生產線移回新加坡。有網民猜測，何晶是因為新加坡早前無法將台灣生產線的成品送回新加坡，才作出「Errr...」的反應。

新冠肺炎疫情在全球大流行，各地口罩荒持續。台灣在4月初宣布捐1000萬副口罩給歐美疫情嚴重的國家，第二波是新南向國家，台灣媒體報導新加坡、緬甸、菲律賓等。

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編輯：吳敏芳

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