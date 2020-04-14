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【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大

環球社會熱點 15:27 2020/04/14

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美國一名急症室女醫生因在醫院前綫工作，被指感染新冠肺炎風險較大，法院宣布在疫情期間暫時剝奪其對女兒的撫養權。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，前綫醫護人手更嚴重短缺。大量醫護人員冒染疫風險工作，因而遭民眾讚賞。但美國一名急症室女醫生因在醫院前綫工作，被指感染新冠肺炎風險較大，法院宣布在疫情期間暫時剝奪其對女兒的撫養權，交由女醫生的前夫照顧。

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，格林（Theresa Greene）為美國邁阿密一名急症室女醫生，與前夫離婚近2年，兩人擁有對4歲女兒的共同撫養權。

但新冠肺炎疫情爆發後，前夫以格林在醫院工作的感染風險大爲由，向法院申請要求於疫情期間，取得女兒的完整撫養權。法院於上周裁定暫時剝奪格林對女兒的撫養權，女兒會暫時跟隨前夫生活。

法官指出，佛羅里達州的確診個案正增加，法院認為應保護未成年子女的健康和最大利益，必須作出這個決定。但格林不滿判決並計劃上訴。她指出自己在醫院工作時會穿戴完整的個人防護裝備，而且她已盡力避免感染。

格林認爲她遭剝奪撫養權，是因其離婚家長的身份而被歧視：

如果我仍是已婚身份，我就有機會帶孩子回家，無人有權說我不可這樣做。

（If I was married I'd be given the opportunity to go home to my child, no one could tell me I shouldn't do that.）

格林的前夫則經律師發聲明指，對格林於疫情期間堅持工作致以崇高敬意，強調即使格林暫時未能與女兒一起生活，亦會安排視像通話等方式，讓格林母女維持日常交流。

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