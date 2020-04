【美國疫情】女醫生遭暫奪女兒撫養權 因染疫風險大

▲ 美國一名急症室女醫生因在醫院前綫工作,被指感染新冠肺炎風險較大,法院宣布在疫情期間暫時剝奪其對女兒的撫養權。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,前綫醫護人手更嚴重短缺。大量醫護人員冒染疫風險工作,因而遭民眾讚賞。但美國一名急症室女醫生因在醫院前綫工作,被指感染新冠肺炎風險較大,法院宣布在疫情期間暫時剝奪其對女兒的撫養權,交由女醫生的前夫照顧。

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,格林(Theresa Greene)為美國邁阿密一名急症室女醫生,與前夫離婚近2年,兩人擁有對4歲女兒的共同撫養權。

但新冠肺炎疫情爆發後,前夫以格林在醫院工作的感染風險大爲由,向法院申請要求於疫情期間,取得女兒的完整撫養權。法院於上周裁定暫時剝奪格林對女兒的撫養權,女兒會暫時跟隨前夫生活。

法官指出,佛羅里達州的確診個案正增加,法院認為應保護未成年子女的健康和最大利益,必須作出這個決定。但格林不滿判決並計劃上訴。她指出自己在醫院工作時會穿戴完整的個人防護裝備,而且她已盡力避免感染。

格林認爲她遭剝奪撫養權,是因其離婚家長的身份而被歧視:

如果我仍是已婚身份,我就有機會帶孩子回家,無人有權說我不可這樣做。

(If I was married I'd be given the opportunity to go home to my child, no one could tell me I shouldn't do that.)

格林的前夫則經律師發聲明指,對格林於疫情期間堅持工作致以崇高敬意,強調即使格林暫時未能與女兒一起生活,亦會安排視像通話等方式,讓格林母女維持日常交流。

