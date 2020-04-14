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【騰訊網易】騰訊海外手遊收入不敵網易位居第三

金融經濟 15:14 2020/04/14

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兩大遊戲廠商爭霸，騰訊去年海外市場不敵網易。

內地手遊行業趨的人口紅利幾近消失，再加上內地遊戲版號規管趨嚴等問題，手遊商瞄準海外市場，尋找新機會。美國App數據機構App Annie公布2019年中國遊戲廠商海外戰績榜單，騰訊 （00700） 不及網易（美：NTES）居第三，網易位列第二，FunPlus連續2年穩坐首位。該榜單基於Google Play及iOS綜合數據得出。

相關文章：App Annie：騰訊網易為2019年全球最賺錢的App發行商

App Annie表示，遊戲大廠騰訊續憑藉「PUBG MOBILE」等遊戲的穩定發揮位，去年全年榜單上升2位至第3位。

而網易憑藉「荒野行動」、「陰陽師」的慶祝活動、以及「第五人格」和「明日之後」的內容更新，在日本市場進一步拉開與其他運營商之間的差距。並在去年8、11月兩度榮登月收入榜單榜首。

FunPlus為內地一家主攻海外市場的手遊公司，與Facebook、GooglePlay、AppStore等平台保持長期穩定合作，主要手遊有Family Farm、Royal Story、Fantasy Slots等。

FunPlus仍穩坐收入冠軍寶座，全年中有9個月均位列收入榜單榜首。主要因為「火槍紀元」與「阿瓦隆之王」兩款遊戲的穩定表現，以及9月新遊戲「State of Survival」異軍突起。新老遊戲組合為其帶來了用戶和收入的雙豐收。

相關文章：4月首批國產遊戲版號下發　騰訊、網易、B站遊戲獲批

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記者：陳華

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