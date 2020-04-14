中國首季自美國進口農產品增長逾倍　豬肉進口額飆17倍

▲ 今年首季，中國進口的美農產品數目大增。

據中美達成的首階段貿易協議，中國將會大幅增加進口的美國商品總額，包括在兩年內增購320億美元的農產品。然而，由於新冠疫情爆發，市場此前關注中國能否履行承諾 。據最新的進出口數據， 中國 今年首季 從美國進口價值355.6億元人民幣，即大約50.5億美元的農產品，按年增長 1.1倍。

中國海關總署的公布，今年首3個月從美國進口了781萬噸大豆，價值218.8億元人民幣，比去年同期增長210%；進口美國豬肉量為16.8萬噸，比去年同期增長640%，進口豬肉貨值達30.4億元人民幣，按年增長17倍。

此外，自美國進口的 棉花量為12.4萬噸，按年增長43.5% 。

不過， 海關總署表示，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國外貿進出口面臨的困難加大。當局又指，中國將持續優化口岸營商環境，支持企業開拓國際市場，努力穩定中國外貿基本盤。

相關文章︰

【萬洲豬肉廠】萬洲旗下美豬肉加工廠史密斯菲爾德暫時停廠 股價曾挫8%

【中美貿易戰】華為：海外銷售預計損失100億美元 貿戰持續將促「中國芯」發展

3月中國手機出貨量按月升2.4倍 iPhone銷量飆逾4倍

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



立即訂閱專享無間斷美股分析