中國首季自美國進口農產品增長逾倍　豬肉進口額飆17倍

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【新股IPO】今日新股快訊 康方生物首日招股錄119億孖展認購超購45倍
據中美達成的首階段貿易協議，中國將會大幅增加進口的美國商品總額，包括在兩年內增購320億美元的農產品。然而，由於新冠疫情爆發，市場此前關注中國能否履行承諾。據最新的進出口數據，中國今年首季從美國進口價值355.6億元人民幣，即大約50.5億美元的農產品，按年增長1.1倍。
中國海關總署的公布，今年首3個月從美國進口了781萬噸大豆，價值218.8億元人民幣，比去年同期增長210%；進口美國豬肉量為16.8萬噸，比去年同期增長640%，進口豬肉貨值達30.4億元人民幣，按年增長17倍。
此外，自美國進口的棉花量為12.4萬噸，按年增長43.5%。
不過，海關總署表示，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國外貿進出口面臨的困難加大。當局又指，中國將持續優化口岸營商環境，支持企業開拓國際市場，努力穩定中國外貿基本盤。
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編輯︰侯景成