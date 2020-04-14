▲ 陳家強：不排除疫情危機變金融危機

曾處理08年金融危機遺留問題的財經事務及庫務局前局長陳家強，接受本報專訪時形容，今次疫情危機史無前例且「一步一驚心」，警告今次危機才剛開始，不排除最終會演變成金融危機。

美量寬暫奏效 還看疫情發展

環球放水救市，陳家強認為是汲取08年的經驗，「知道要好大力度，經濟才可復甦。」他形容「做得好，而且正確」，否則惡化成金融危機，傷害肯定更大，「3月疫症開始蔓延至歐美時，若市場出現恐慌性拋售，過往經驗顯示，若牽連廣泛，的確可演變成金融危機，當好多人財富受到打擊，有機會衍生更大的經濟危機。」

但陳家強直言：「現在才是開始。」不排除最終會演變成金融危機，市場要觀望事態發展，而且「發展中國家可能會好有問題」，但美國宣布重啟量寬後，金融市場轉趨穩定，相信措施暫時奏效。

中國經濟或較快復甦 港受惠

環球央行連環減息、啟動量寬，市場未走出「後量寬時代」，便進入另一個低息環境。反觀香港缺乏減息空間，環球熱錢湧港會否重演？陳家強不排除這可能性，但強調首要是經濟好，「中國經濟可能較快復甦，帶動資金流入中資資產，香港也許因此受惠」，但目前仍言之尚早。

本港經濟受重創 靠市場逐漸調整

對比03年及08年，「當時香港經濟已經低迷幾年，隨後有自由行帶動快速反彈；08年並非亞洲出事，而且當時中國經濟好好，（香港）亦好快復原。」但今次重創本地經濟，只可靠市場逐漸調整，意味過程將會更漫長。

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