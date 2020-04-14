印度街頭危險過醫院 醫護英雄反被圍毆

▲ 在印度，搶救生命、積極追踪病人的醫生翻被群眾排斥，甚至暴力對待，街頭分分鐘危險過醫院。（法新社）

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國醫護人員都站在抗疫最前線，是這場戰役的英雄，但英雄並非處處受歡迎。在印度，搶救生命、積極追踪病人的醫生翻被群眾排斥，甚至暴力對待，街頭分分鐘危險過醫院。

多國領導人減薪抗疫 印度總理減3成兼捐人工

【印度疫情】印度火車變醫院 2000人爭1床位

印度醫生Trupti Katdare 跟同事在追踪一名確診病患的密切接觸者時，不止被對方咒罵，還被百多名群眾包圍，投擲石頭和雜物，Trupti Katdare和同事好不容易才逃出生天。

彭博社報道，醫護人員受到襲擊，在澳洲和菲律賓都有，但在印度情況特別嚴重，源於對疾病的恐慌，令當地政府在上周發布公告，呼籲民眾停止歧視。

【印度疫情】印度夫婦為龍鳳胎起名為「新冠病毒」

印度鎖國21日 違例遭棍毆及罰掌上壓（有片）

新德里醫生協會副主席Nirmalya Mohapatra表示：「我們不怕感染，我們已為此做好心理準備，這是職業風險；但我們可沒有做好心理準備被毆打，這不應是我們職業的危害。」

有醫生差點被鄰居趕出公寓，先是切斷電源、供水，又為瑣碎的事情打架，只因擔心醫生會將病毒帶到建築物，令其他住戶感染，至警察出面，才告一段落。

【印度疫情】總理莫迪指民眾輕視封城 促留家自救

【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位

印度周一再增加9,240確診病例，331人死亡；印度總理莫迪亦於周二（14日）宣布延長封城令至5月3日。印度一名政府醫院醫生Sanjibani Panigrahi說：「我們已經承受如此巨大的壓力，而且這種歧視更令人沮喪。」

【美國疫情】垃圾袋當防護衣 紐約護士確診殉職

【法國疫情】LVMH製免費口罩 捐前線醫護人員

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l