【口罩供應】Sanrio今日起推3款布口罩　成人及小童均售49.9元（附訂購連結）

▲ Sanrio布口罩現於Sanrio Gift Gate Online Shop預售，設有成人及小童款式，分別有LITTLE TWIN STARS、布甸狗和AP鴨。（Sanrio Gift Gate網站圖片）

口罩供不應求，連Sanrio都加入生產口罩行列。Sanrio布口罩今日（4月14日）起，於Sanrio Gift Gate Online Shop預售，不設門市預售，設有成人及小童款式，分別有LITTLE TWIN STARS、布甸狗和AP鴨公仔，共6款，售49.9元。（按此購買）

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Sanrio布口罩採用立體3層布料構造，外層採用了抗菌布料，並使用可調整耳掛帶，可重複清洗使用30次，建議可用中性洗衣液水洗。預計5月中旬或之前發貨，包括同一訂單之其他貨品，需要全店購滿400元才可免運費。

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不過，此款口罩不包濾片，若要阻隔細菌病毒則要另配濾芯。此外，購物滿折實價450元，即可獲得HELLO KITTY紅白藍購物袋一個，以單張訂單計算。

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Sanrio布口罩

成人尺寸：約 25 × 15 cm

小童尺寸：約 20 × 11 cm

責任編輯：朱悅瀅