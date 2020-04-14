【英超復賽】英媒指6月6日重啟 復賽現曙光
環球社會熱點 14:33 2020/04/14
英國的新型冠狀病毒疫情肆虐，英格蘭超級聯賽（英超）被迫暫停，波停腳停，加上不少英超球會本就財政困窘，再不復賽隨時破產。賽會極力爭取完成今季賽事，據報正推動在6月6日重啟賽事。英冠、英甲及英乙亦會同期復賽。
英國傳媒報道，英格蘭足總準備在6月6日重開聯賽，賽事繼續在周末舉行，但會閉門進行。
英格蘭足總建議，集中使用位於倫敦的溫布萊球場（Wembley Stadium）及聖喬治公園國家足球中心（St George's Park National Football Centre）；前者為英格蘭代表隊的主場，後者為英格蘭各級別代表隊的訓練場地。
ESPN引述消息報道，20支英超球隊周五會開視像會議磋商，為復賽安排定出初步時間表，雖復賽進程很大程度視乎英國政府防疫安排，但據報足球界對此感樂觀。各球會紛紛準備5月尾全面恢復操練。
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不過，即使復賽，球會財政壓力亦未能完全解決，英超球會相當大部分收入來自現場門票，閉門作賽，球會現金流必受影響。
球會不但損失相關門票收入，更需向買了季票的球迷退款，有英國傳媒為球會計算損失，估計可能達到1.77億英鎊，其中曼聯、阿仙奴、利物浦損失尤其慘重，料蝕2000萬至2500萬英鎊。
記者：林建忠
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