【英超】英媒指6月6日重啟賽事 復賽現曙光

▲ 英超據報6月6日復賽，英足總建議集中在溫布萊球場及聖喬治公園球場作賽。

新型冠狀病毒疫情肆虐，英超被迫暫停，波停腳停，加上不少英超球會本就財政困窘，再不復賽隨時破產。賽會極力爭取完成今季賽事，據報正推動在6月6日重啟賽事。英冠、英甲及英乙亦會同期復賽。

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英國傳媒報道，賽會準備在6月6日重開聯賽，賽事繼續在周末舉行，但會閉門進行。英足總建議集中使用溫布萊球場（Wembley Stadium）及聖喬治公園球場（St George's Park National Football Centre）。

ESPN引述消息報道，20支英超球隊本周五會開視像會議磋商，為復賽安排定出初步時間表，雖復賽進程很大程度視乎英國政府防疫安排，但據報足球界對此感樂觀。各球會紛紛準備在5月尾全面恢復操練。

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不過，即使復賽，球會財政壓力亦未能完全解決，英超球會相當大部分收入來自現場門票，閉門作賽，球會現金流必受影響。

球會不但損失相關門票收入，更需向買了季票的球迷退款，有英國傳媒為球會計算損失，估計可能達到1.77億英鎊，其中曼聯、阿仙奴、利物浦損失尤其慘重，料蝕2000萬至2500萬英鎊。

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記者：林建忠

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