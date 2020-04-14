【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普發飆自衛：我甚麼都做對！

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，死亡超過2.3萬人。縱美國資源優厚，甚至遲於亞歐爆發疫情，美國疫情嚴重程度卻遠超各國，確診佔全球30%。美國疫情失控令特朗普政府備受指摘，特朗普在記者會上則大發雷霆，揚言自己「甚麼都做對」。特朗普指控美國各州州長抗疫不力，又要求總統選舉對手拜登，就批評他早前對中國封關道歉。

不信特朗普 美國多州自訂復工復市計劃

【美國疫情分佈】新增確診連降3日 紐約死亡破萬

美國疫情確診人數增至超過58萬，增幅雖然放緩，但每天多近3萬人確診規模仍然驚人。外界預期，就算美國疫情已經見頂，要將數字壓下來也非易事。

美國抗疫形勢遠遜各國，美國總統特朗普近日也飽受傳媒炮轟。特朗普周一（13日）在白宮見記者時，予以強烈反駁。

何時復工復產？特朗普：由我話事 不是由州長

【疫情搶豬肉】再集體感染 豬肉巨頭美國又一廠勢危

特朗普在記者會一開始就播出競選廣告式影片，宣傳自己領導華府抗疫取得巨大成功，並表達傳媒也曾淡化新冠肺炎疫情。

特朗普「此地無銀」之舉隨即引起場內記者質疑，但特朗普解釋，自己是要「糾正假新聞」、「以正視聽」。他稱，白宮團隊製作這段影片，僅僅用了不到2小時。

美國死亡比例遠超亞洲 學者：特朗普之過

華府傳染病專家承認：倘早點禁足 可死少點人

特朗普揚言：

「我們甚麼都做對。我們（比疫情）遙遙領先。你記住，（批評華府）的都是假新聞，我做甚麼都受到批評，只因我做得太早。」

（Everything we did was right. We were way ahead of schedule. Remember this, because the story was a fake. Everything we did I was criticized because I was too early.）

特朗普又將矛頭指向各州州長，以及美國總統選舉對手、前副總統拜登。記者會異常火爆，彭博社報道，CNN及MSNBC兩個電視台都在中途停止直播特朗普講話。

法國抗疫遠遜德國 馬克龍也霸氣盡失

每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

成田機場竟用紙皮作隔離床位 恐惹交叉感染

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l