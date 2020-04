【美國疫情】特朗普發飆：我甚麼都做對！是做得太早

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普發飆自衛:我甚麼都做對!

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,死亡超過2.3萬人。縱美國資源優厚,甚至遲於亞歐爆發疫情,美國疫情嚴重程度卻遠超各國,確診佔全球30%。美國疫情失控令特朗普政府備受指摘,特朗普在記者會上則大發雷霆,揚言自己「甚麼都做對」。特朗普指控美國各州州長抗疫不力,又要求總統選舉對手拜登,就批評他早前對中國封關道歉。

美國疫情確診人數增至超過58萬,增幅雖然放緩,但每天多近3萬人確診規模仍然驚人。外界預期,就算美國疫情已經見頂,要將數字壓下來也非易事。

美國抗疫形勢遠遜各國,美國總統特朗普近日也飽受傳媒炮轟。特朗普周一(13日)在白宮見記者時,予以強烈反駁。

特朗普在記者會一開始就播出競選廣告式影片,宣傳自己領導華府抗疫取得巨大成功,並表達傳媒也曾淡化新冠肺炎疫情。

特朗普「此地無銀」之舉隨即引起場內記者質疑,但特朗普解釋,自己是要「糾正假新聞」、「以正視聽」。他稱,白宮團隊製作這段影片,僅僅用了不到2小時。

特朗普揚言:

「我們甚麼都做對。我們(比疫情)遙遙領先。你記住,(批評華府)的都是假新聞,我做甚麼都受到批評,只因我做得太早。」

(Everything we did was right. We were way ahead of schedule. Remember this, because the story was a fake. Everything we did I was criticized because I was too early.)

特朗普又將矛頭指向各州州長,以及美國總統選舉對手、前副總統拜登。記者會異常火爆,彭博社報道,CNN及MSNBC兩個電視台都在中途停止直播特朗普講話。

