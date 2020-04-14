【騰訊阿里】騰訊上試400元 阿里巴巴漲3%挑戰200大關

▲ 阿里巴巴表現強勢，惟遭野村下調目標價。

騰訊 （00700） 股價再度挑戰400元大關，漲逾1%高見397.6元。數據機構App Annie最新報告指出，騰訊去年成為全球收益第一的手機應用程式發行商。另外，在「ATM」中近期表現相對平淡的阿里巴巴 （09988） 終於發力，漲幅亦接近3%，高見198元，上試200元關口。

App Annie：騰訊網易為2019年全球最賺錢的App發行商

不過，野村最新報告指出，預期阿里巴巴上季（財年第四季）收入增長將放緩至15%，將阿里巴巴美股目標價由256美元削至240美元，相當於港股價格232.5元。

另外，由於軟銀於上季錄得巨額虧損，市場預期軟銀將會出售阿里巴巴股份以彌補其虧損。根據阿里巴巴香港上市招股書，軟銀共持有約53.9億股阿里股份，持股比例約25.2%，為阿里巴巴最大股東。

至於ATM當中今日表現最差的是美團點評 （03690） ，其股價最新跌近1%，報96.45元。美團近日捲入罵戰，被內地餐飲業協會批評佣金過高，甚至威脅要放棄與美團合作。

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