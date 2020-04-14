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美國最高法院率先採用「電話審案」　進行線上答辯

科技 15:19 2020/04/14

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美國最高法院宣布，受新冠肺炎疫情影響，將首次採用電話會議方式審案。

新冠肺炎疫情持續，美國新增確診人數連續3天回落，創逾兩周新低，但累計已有超過58萬人確診，死亡人數增至逾2.36萬人，屬全球最多。當地境內要求保持社交距離，人人在家隔離，法院卻堆積不少案件尚待審理，為過度此艱難時刻，美國最高法院宣布，將首次採用電話會議方式審案。

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美國最高法院表示，將首次以電話會議方式，進行檢方與被告、訴訟雙方之間辯論，包括法官、律師、證人在內的相關人員，皆會參與線上答辯。同時強調，雖然法院目前仍持續受理審理案件等業務，但由於大多數法庭人員正在家工作，等疫情趨緩後，再考慮會否對外開放法院。

美國最高法院將審理10宗因疫情被延後審理的案件，其中包括總統特朗普的稅務爭議案、美國專利商標局（USPTO）與「Booking.com」的商標註冊案等，預計5月起陸續安排以電話會議形式處理。新聞媒體可在線上收聽開庭答辯過程，但法院不會提供現場影像，或透過視像會議等方式進行審理，僅採用電話會議形式，以確保案件保密，避免影響審訊過程。

除了電話審案，電話投票早已不是新鮮事。去年美國聯邦參議院便針對《香港人權與民主法案》啟動「熱線」機制，容許參議員完成電話表決，加快法案通過。

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責任編輯：姚慧儀

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