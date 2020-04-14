【德國疫情】科研院建議乘車強制戴口罩 為復工鋪路

德國疫情見曙光，新冠肺炎傳播速度減慢。德國唯一的國家科學研究院發表報告，建議逐步解除限制措施，料很大機會被採納。報告提到，若無法保持適當的社交距離，如乘坐交通工具，應佩戴口罩。聯邦政府周三（15日）商討解封安排。

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利奧波第那科研院（Leopoldina）表示，政府可開始安排復工、復課，但要遵守衛生規定；如果嚴格執行隔離規定，商店和食肆也可重開。科研院主管豪格（Gerald Haug）建議，政府引入乘車戴口罩的規定，變相強制戴口罩。

他指出：

每個公民應該為他們的口鼻提供這種保護（即戴口罩），每當社會隔離措施不能實施時，就應佩戴口罩。

科研院還建議，政府機構應逐步重新開放，但強調私人活動和企業應緩慢而逐步地重開。

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下薩克森州經濟部長阿爾特胡斯曼（Bernd Althusmann）周一（13日）呼籲，商業盡快開始「重啟計劃」，因民眾擔心疫情將德國推進衰退。他補充，有限度的復工是必須的，令商業環境恢復正常。

德媒報道，總理默克爾（Angela Merkel）周三（15日）會與16個州開會，並考慮科研院的建議。德國目前的限制令於4月19日屆滿，衛生部長斯潘（Jens Spahn）上周指，政府希望在4月19日後，放寬部分限制。

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