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【歐洲疫情】每日3000確診仍復工 西班牙「找死」捱批

環球社會熱點 14:10 2020/04/14

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歐洲的新冠肺炎疫情持續，疫情仍嚴峻的英國及法國相繼延長居家令下，西班牙卻反而宣布放寬限制措施，讓建築業和製造業開始復工復產。西班牙政府雖表示因確診病例增幅放緩而決定復工復產，卻遭批評過早放寬限制。

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西班牙周一（13日）的新冠肺炎確診病例增至約17萬宗，較前一日增加約3,000宗。死亡人數則增至1.75萬人，較前一日增加517人。

西班牙政府逐漸放寬限制措施，宣布重啟非必要經濟活動，容許建築業和製造業復工復產。但有關決定卻引起爭議，因爲西班牙的確診數字雖呈回落趨勢，最近五日仍維持在每日新增3,000至6,000多宗之間，反映疫情仍未大幅回落。

西班牙最近5天疫情趨勢
4月12日（星期一） 確診17.01萬（增0.33萬）
4月11日（星期日) 確診16.68萬（增0.38萬）
4月10日（星期六) 確診16.3萬（增0.48萬）
4月9日（星期五) 確診15.82萬 （增0.5萬）
4月8日（星期四) 確診15.32萬  （增0.65萬）

醫學界亦質疑西班牙過早復工復產，指西班牙目前的確診數字已超越意大利，但意大利仍未放寬限制，延長措施至5月。再加上目前西班牙並未為廣泛民眾進行病毒檢測，未知有多少未確診患者或無症狀患者下提前宣布復工，明顯爲時過早。

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除了意大利外，英國及法國等歐洲疫情重災區亦再度延長居家令等限制措施，與西班牙的做法大相徑庭。

法國周一增至9.8萬人確診，確診數字增幅未有明顯放緩。另外死亡患者數字近1.5萬，屬全球新冠肺炎死亡數字第四高的國家。因此法國總統馬克龍（Emmanuel Macaron）宣布延長居家令1個月，至5月11日。

英國周一（13日）再增加4342人確診至8.86萬宗確診病例，及新增717宗死亡病例，累計1.13萬人死。英國最近3日的確診病例，一直維持在每天4,000至5,000宗的增幅，英媒更報道指疫情令屍袋也供應短缺，甚至要用床單裹屍。因此英國政府亦不敢鬆懈，英國實施3周禁足令原於本周屆滿，英國政府也決定延長實施禁足令。

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新冠肺炎疫情仍嚴峻的英國及法國相繼延長居家令下，西班牙卻反而宣布放寬限制措施，遭批評過早讓建築業和製造業復工復產。

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