MacBook系統更新又出事？　升級macOS後慘變磚

▲ 上周推出的macOS更新又再次爆出問題，有許多外國網民在下載更新後發現，Mac電腦竟然出現無法開機及無法充電的情況。

蘋果（Apple）早前在更新系統iOS 13時，曾出錯導致更新後的iPhone和iPad 無法與使用iOS 9的舊裝置進行FaceTime通話，為用戶帶來不便。豈料事隔不久，上周推出的macOS更新又再次爆出問題，有許多外國網民在下載更新後發現，Mac電腦竟然出現無法開機及無法充電的情況。

不少MacBook用戶在Apple官方討論區投訴表示，用戶安裝Apple於4月8日推出的macOS Catalina 10.15.4後重啟電腦，就出現連續數小時的「白蘋果」畫面，需要再次重啟電腦。結果，畫面隨即由白蘋果變成白色的圓形，一直無法正常登入。最後用戶需要進入Recovery Mode和執行Disk Utilities First Aid 才成功自救。

Apple TV+ 免費公開部分自家創作劇集

零件供應不穩 蘋果Mac自選硬件加價一成

而外國網站MacRumors討論區就有另一用戶表示，安裝macOS Catalina 10.15.4 後令他的13吋MacBook 2018變磚，又有MacBook Pro 2019用戶表示，在升級系統後，電腦完全無法充電，最後需要靠SMC Reset才能解決。

目前受影響的Mac電腦型號為MacBook 2018、Macbook Pro 2019、iMac 2019等。是次更新是為了解決上月底推出的Catalina 10.15.4問題而提供的補充檔，美國網站Tom’s Guide建議，Mac用戶應暫時不要安裝更新，假如在安裝後出現問題，則可以嘗試進入Recovery Mode，並執行Disk Utilities First Aid進行修復，通常重啟後都能夠順利回到正常登入畫面。

責任編輯：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l